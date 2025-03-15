Австралія може взяти участь у майбутній миротворчій місії в Україні

Австралія відкрита до розгляду будь-яких запитів щодо участі у миротворчій місії в Україні. Зокрема для того, щоб був підтриманий справедливий в тривалий мир.

Австралія розгляне питання участі в миротворчій місії в Україні

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албанізі у соцмережі Х.

Сьогодні ввечері я приєднався до віртуальної зустрічі Коаліції готових, яку проводив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за участю президента Зеленського, а також лідерів з Європи, Канади та Нової Зеландії. Я підтвердив непохитну та рішучу підтримку України з боку Австралії та наголосив, що Австралія стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ентоні Албанізі Прем'єр-міністр Австралії

Албанізі зазначив, що лідери домовилися продовжувати роботу над реалізацією конкретних дій для підтримки України як зараз, так і в майбутньому.

Австралія своєю чергою стоїть на боці нашої країни, і як зазначив прем'єр, підтримка буде стільки, скільки потрібно

Це правильне рішення, і воно відповідає національним інтересам Австралії. Адже те, що відбувається в євроатлантичному регіоні, має серйозні наслідки для нашого регіону — Індо-Тихоокеанського — і навпаки. Це боротьба не лише за народ України та його національний суверенітет. Це боротьба за міжнародне верховенство права. Поширити

Він наголосив, що режим російського диктатора Володимира Путіна має імперіалістичні наміри щодо України та інших країн. Тому треба гарантувати, що незаконні та аморальні дії РФ не будуть винагороджені у жодному мирному процесі.

Австралійський прем'єр наголосив на важливому моменті. У заяві сказано, що Австралія підтримує всі значущі кроки до справедливого та тривалого миру в Україні, а також до ширшої безпеки в Європі. Однак для цього потрібно чинити тиса на Росію, щоб вона діяла сумлінно.

Австралія завжди готова розглядати будь-які нові пропозиції щодо підтримки України — ми робимо це, виходячи з наших можливостей і порівняльних переваг.

Так, країна взяла на себе зобов’язання надати 1,5 млрд дол на допомогу Україні в її обороні, зокрема 1,3 млрд дол на військову підтримку, а також на постачання важливого обладнання та підготовку українських військових.