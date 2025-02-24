Австралія запровадила масштабний пакет санкцій проти Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Австралія запровадила масштабний пакет санкцій проти Росії

Австралія
Джерело:  online.ua

Австралія ухвалила проти Росії нові обмеження, зокрема щодо 70 осіб. Це найбільший пакет, запроваджений Австралією з лютого 2022 року — загалом понад 1400 санкцій.

Головні тези:

  • Австралія ухвалила найбільший пакет санкцій проти Росії з лютого 2022 року, вводячи обмеження для 70 осіб та 79 організацій.
  • Нові санкції спрямовані проти осіб, що підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України та в Криму, а також причетних до поглиблення військового співробітництва з Північною Кореєю.
  • Австралія закликала Росію негайно припинити війну та повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, висловлюючи сум за загиблих громадян та захисників України.

Австралія ввела нові санкції проти Росії

Про це повідомляє офіційний сайт прем'єр-міністра Австралії.

Австралія з першого дня чітко заявила, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні австралійський уряд запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій, запроваджений Австралією з лютого 2022 року.

Нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України і в Криму, включно з так званими "міністрами", "суддями" і "прокурорами", а також особами, відповідальними за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.

Санкції також спрямовані проти осіб та організацій, причетних до поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

Крім того, під санкції потрапили об'єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, і ті, хто поширює дезінформацію з метою підриву України та урядів по всьому світу. Загалом введено понад 1400 санкцій.

Австралія вкотре закликала Росію негайно припинити війну і повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом, і сумує з приводу загибелі громадян і захисників України через жорстокість Росії.

Раніше міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що Москва є агресором у війні, й її завершення має бути врегульовано на умовах Києва. Крім того, Консервативна опозиція Австралії розкритикувала позицію президента США Дональда Трампа щодо України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн дол. Що туди ввійде?
Денис Шмигаль
ПЗРК
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія хоче передати Україні десятки танків Abrams, але є нюанс
Abrams
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія таємно передала Україні плануючі бомби JDAM-ER. Що відомо
JDAM-ER

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?