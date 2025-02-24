Австралія запровадила масштабний пакет санкцій проти Росії

Австралія ухвалила проти Росії нові обмеження, зокрема щодо 70 осіб. Це найбільший пакет, запроваджений Австралією з лютого 2022 року — загалом понад 1400 санкцій.
Головні тези:
- Австралія ухвалила найбільший пакет санкцій проти Росії з лютого 2022 року, вводячи обмеження для 70 осіб та 79 організацій.
- Нові санкції спрямовані проти осіб, що підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України та в Криму, а також причетних до поглиблення військового співробітництва з Північною Кореєю.
- Австралія закликала Росію негайно припинити війну та повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань, висловлюючи сум за загиблих громадян та захисників України.
Австралія ввела нові санкції проти Росії
Про це повідомляє офіційний сайт прем'єр-міністра Австралії.
Нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України і в Криму, включно з так званими "міністрами", "суддями" і "прокурорами", а також особами, відповідальними за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.
Санкції також спрямовані проти осіб та організацій, причетних до поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.
Крім того, під санкції потрапили об'єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, і ті, хто поширює дезінформацію з метою підриву України та урядів по всьому світу. Загалом введено понад 1400 санкцій.
Раніше міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що Москва є агресором у війні, й її завершення має бути врегульовано на умовах Києва. Крім того, Консервативна опозиція Австралії розкритикувала позицію президента США Дональда Трампа щодо України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-