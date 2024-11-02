Австралія таємно передала Україні плануючі бомби JDAM-ER. Що відомо
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Світ
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Австралія таємно передала Україні плануючі бомби JDAM-ER. Що відомо

JDAM-ER
Джерело:  Australian Defence Magazine

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) після того, як їх зняли з озброєння Королівських ВПС.

Головні тези:

  • Австралія передала Україні плануючі бомби JDAM-ER після зняття їх зі складів Королівських ВПС.
  • JDAM-ER — боєприпаси з GPS-наведенням, здатні вражати цілі на відстані до 72 км.
  • Модернізовані авіабомби JDAM-ER можуть стати важливими засобами для української армії в умовах війни проти Росії.

Австралія таємно передала Україні списані JDAM-ER

У Плані використання керованої зброї та боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, зазначено, що Австралія знімає з озброєння 500-фунтові боєприпаси Mk.82 JDAM-ER австралійського виробництва.

Видання ADM підтвердило, що принаймні деякі з цих бомб пізніше передали Україні. Проте невідомо, коли саме.

Видання зауважило, що перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді йшлося про таку ж зброю від США.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боєприпаси дальнього радіуса дії з GPS-наведенням, які виготовляє компанія Boeing. Вони здатні вражати цілі на відстані 72 км.

JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Під час падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії.

США модернізували авіабомби JDAM-ER для України

Міноборони США у травні 2024 року уклало контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates для придбання компонентів із покращення авіабомб JDAM-ER, які передаються Україні. 

Йдеться про придбання сенсорів для виявлення ворожих РЕБ та інтеграцію голівок наведення зі збільшеною дальністю.

Журналісти зазначають, що контракт було укладено на суму 23,5 млн дол.

Відповідно до умов цього контракту, принаймні частину модернізованих авіабомб має отримати Україна. Наразі їхня кількість та ймовірні терміни передачі не розголошуються.

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