Австралія таємно передала Україні плануючі бомби JDAM-ER. Що відомо

Австралія передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) після того, як їх зняли з озброєння Королівських ВПС.

Австралія таємно передала Україні списані JDAM-ER

У Плані використання керованої зброї та боєприпасів, оприлюдненому 30 жовтня, зазначено, що Австралія знімає з озброєння 500-фунтові боєприпаси Mk.82 JDAM-ER австралійського виробництва.

Видання ADM підтвердило, що принаймні деякі з цих бомб пізніше передали Україні. Проте невідомо, коли саме.

Видання зауважило, що перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року, однак тоді йшлося про таку ж зброю від США.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боєприпаси дальнього радіуса дії з GPS-наведенням, які виготовляє компанія Boeing. Вони здатні вражати цілі на відстані 72 км. Поширити

JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Під час падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії.

США модернізували авіабомби JDAM-ER для України

Міноборони США у травні 2024 року уклало контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates для придбання компонентів із покращення авіабомб JDAM-ER, які передаються Україні.

Йдеться про придбання сенсорів для виявлення ворожих РЕБ та інтеграцію голівок наведення зі збільшеною дальністю.

Журналісти зазначають, що контракт було укладено на суму 23,5 млн дол.