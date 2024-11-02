Австралия тайно передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Австралия тайно передала Украине планирующие бомбы JDAM-ER. Что известно

JDAM-ER
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Источник:  Australian Defence Magazine

Австралия передала Украине несколько планирующих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER) после того, как они были сняты с вооружения Королевских ВВС.

Главные тезисы

  • Австралия передала Украине несколько планирующих бомб JDAM-ER после снятия со складов Королевских ВВС.
  • JDAM-ER — боеприпасы с GPS-наводкой, способные поражать цели на расстоянии до 72 км, что делает их важным средством в условиях войны.
  • Модернизированные авиабомбы JDAM-ER позволяют планировать на значительное расстояние и увеличивают радиус действия.

Австралия тайно передала Украине списанные JDAM-ER

В плане использования управляемого оружия и боеприпасов, обнародованном 30 октября, отмечено, что Австралия снимает с вооружения 500-фунтовые боеприпасы Mk.82 JDAM-ER австралийского производства.

Издание ADM подтвердило, что, по крайней мере, некоторые из этих бомб позже передали Украине. Однако неизвестно, когда именно.

Издание отметило, что первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года, однако тогда речь шла о том же оружии от США.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боеприпасы дальнего радиуса действия с GPS-наводкой, которые производит компания Boeing. Они способны поражать цели на расстоянии 72 км.

JDAM-ER можно прикрепить к неуправляемым бомбам. Во время падения бомба разворачивает крылья, что позволяет планировать на расстояние до 72 км и фактически втрое увеличивает радиус действия.

США модернизировали авиабомбы JDAM-ER для Украины

Минобороны США в мае 2024 года заключило контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates для приобретения передаваемых Украине компонентов по улучшению авиабомб JDAM-ER.

Речь идет о приобретении сенсоров для обнаружения враждебных РЭБ и интеграции головок наведения с увеличенной дальностью.

Журналисты отмечают, что контракт был заключен на сумму 23,5 млн. дол.

Согласно условиям этого контракта, по крайней мере, часть модернизированных авиабомб должна получить Украина. Их количество и вероятные сроки передачи не разглашаются.

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