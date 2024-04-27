Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн дол. Що туди ввійде?
Категорія
Україна
Дата публікації

Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн дол. Що туди ввійде?

Денис Шмигаль
ПЗРК

Про це стало відомо 27 квітня після зустрічі у Львові прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Австралія надає Україні нову військову допомогу

Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн дол. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів — на безпілотники в межах «коаліції дронів», а решта суми — на інші військові потреби.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

Загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн дол, з них 540 млн дол — це саме військова допомога.

Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили.

Допомога від союзників України

26 квітня пройшла двадцять перша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбулося у ювілейну дату — перший "Рамштайн" пройшов 26 квітня 2022 року.

Напередодні низка країн оголосили про додаткові пакети військової допомоги для України. Зокрема, йдеться про Велику Британію, Естонію, Данії та інші країни.

Крім того, США оголосили про виділення для України найбільшого пакета допомоги, сума якого становить близько 6 млрд дол.

Під час засідання "Рамштайн" союзники обговорили постачання Україні зброї та боєприпасів. Так, голова Пентагону Ллойд Остін запевнив, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну цього року разом з вже навченими пілотами.

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