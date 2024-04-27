Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 100 млн дол. Що туди ввійде?

Про це стало відомо 27 квітня після зустрічі у Львові прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.
Австралія надає Україні нову військову допомогу
Австралія передасть Україні дрони у рамках коаліції безпілотників. Також Україна отримає велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів RBS 70.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».
Загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн дол, з них 540 млн дол — це саме військова допомога.
Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили.
Допомога від союзників України
26 квітня пройшла двадцять перша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбулося у ювілейну дату — перший "Рамштайн" пройшов 26 квітня 2022 року.
Крім того, США оголосили про виділення для України найбільшого пакета допомоги, сума якого становить близько 6 млрд дол.
Під час засідання "Рамштайн" союзники обговорили постачання Україні зброї та боєприпасів. Так, голова Пентагону Ллойд Остін запевнив, що перші літаки F-16 прибудуть в Україну цього року разом з вже навченими пілотами.
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