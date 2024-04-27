Об этом стало известно 27 апреля после встречи во Львове премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

Австралия предоставляет Украине новую военную помощь

Австралия передаст Украине дроны в рамках коалиции беспилотников. Украина получит большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Австралия готовит для Украины новый пакет пособия на 100 млн долл. Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долл — на беспилотники в рамках «коалиции дронов», а остальная сумма — на другие военные нужды. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «воздух-земля».

В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долл, из них 540 млн долл — это именно военная помощь.

Благодарю господина Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины. Будем рядом к победе. Сделаем все, чтобы в мире сила права победила право силы.

Помощь от союзников Украины

26 апреля прошла двадцать первая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание состоялось в юбилейную дату — первый "Рамштайн" прошел 26 апреля 2022 года.

В преддверии ряд стран объявили о дополнительных пакетах военной помощи для Украины. В частности, речь идет о Великобритании, Эстонии, Дании и других странах. Поделиться

Кроме того, США объявили о выделении для Украины крупнейшего пакета пособия, сумма которого составляет около 6 млрд долл.