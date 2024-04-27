Об этом стало известно 27 апреля после встречи во Львове премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.
Австралия предоставляет Украине новую военную помощь
Австралия передаст Украине дроны в рамках коалиции беспилотников. Украина получит большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «воздух-земля».
В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долл, из них 540 млн долл — это именно военная помощь.
Благодарю господина Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины. Будем рядом к победе. Сделаем все, чтобы в мире сила права победила право силы.
Помощь от союзников Украины
26 апреля прошла двадцать первая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание состоялось в юбилейную дату — первый "Рамштайн" прошел 26 апреля 2022 года.
Кроме того, США объявили о выделении для Украины крупнейшего пакета пособия, сумма которого составляет около 6 млрд долл.
В ходе заседания "Рамштайна" союзники обсудили поставки Украине оружия и боеприпасов. Так, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что первые самолеты F-16 прибудут в Украину в этом году вместе с уже обученными пилотами.
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