Австралия ввела масштабный пакет санкций против России
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Экономика
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Австралия ввела масштабный пакет санкций против России

Австралия
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Источник:  online.ua

Австралия приняла против России новые ограничения, в том числе в отношении 70 человек. Это самый большой пакет, введенный Австралией с февраля 2022 года — всего более 1400 санкций.

Главные тезисы

  • Австралия ужесточила санкции против России, введя ограничения для 70 человек и 79 организаций.
  • Новые санкции направлены на лиц, поддерживающих российские администрации в Украине и Крыму, а также на участников военного сотрудничества с Северной Кореей.
  • Общее количество санкций, введенных Австралией, превысило 1400.

Австралия ввела новые санкции против России

Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра Австралии.

Австралия с первого дня ясно заявила, что Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями. Сегодня австралийское правительство ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд для 70 человек, а также целевые финансовые санкции для 79 организаций. Это самый большой пакет санкций, введенный Австралией с февраля 2022 года.

Новые санкции направлены против лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму, включая так называемые "министры", "судьи" и "прокурора", а также лица, ответственные за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей.

Санкции также направлены против лиц и организаций, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.

Кроме того, под санкции попали объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России и те, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру. В общей сложности введено более 1400 санкций.

Австралия в очередной раз призвала Россию немедленно прекратить войну и полностью придерживаться своих обязательств по международному праву, и скорбит о гибели граждан и защитников Украины из-за жестокости России.

Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Москва является агрессором в войне, и ее завершение должно быть урегулировано на условиях Киева. Кроме того, Консервативная оппозиция Австралии раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине.

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