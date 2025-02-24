Австралия ввела масштабный пакет санкций против России

Австралия приняла против России новые ограничения, в том числе в отношении 70 человек. Это самый большой пакет, введенный Австралией с февраля 2022 года — всего более 1400 санкций.
Главные тезисы
- Австралия ужесточила санкции против России, введя ограничения для 70 человек и 79 организаций.
- Новые санкции направлены на лиц, поддерживающих российские администрации в Украине и Крыму, а также на участников военного сотрудничества с Северной Кореей.
- Общее количество санкций, введенных Австралией, превысило 1400.
Австралия ввела новые санкции против России
Об этом сообщает официальный сайт премьер-министра Австралии.
Новые санкции направлены против лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму, включая так называемые "министры", "судьи" и "прокурора", а также лица, ответственные за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей.
Санкции также направлены против лиц и организаций, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая развертывание северокорейских войск на поле боя.
Кроме того, под санкции попали объекты в оборонном, транспортном и финансовом секторах России и те, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру. В общей сложности введено более 1400 санкций.
Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Москва является агрессором в войне, и ее завершение должно быть урегулировано на условиях Киева. Кроме того, Консервативная оппозиция Австралии раскритиковала позицию президента США Дональда Трампа по отношению к Украине.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-