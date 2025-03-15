Австралия может принять участие в предстоящей миротворческой миссии в Украине

Австралия открыта для рассмотрения любых запросов по участию в миротворческой миссии в Украине. В частности, для того, чтобы был поддержан справедлив в длительный мир.
Главные тезисы
- Австралия готова рассмотреть участие в миротворческой миссии в Украине для поддержки справедливого и длительного мира.
- Страна обязалась выделить крупные средства на помощь Украине в сфере обороны и военной поддержки, подчеркивая серьезность своих намерений.
- Австралийский премьер подчеркнул важность поддержки Украины в борьбе за международный мир и безопасность в Европе.
Австралия рассмотрит вопрос участия в миротворческой миссии в Украине
Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албанизи в соцсети Х.
Албанизи отметил, что лидеры договорились продолжать работу над реализацией конкретных действий по поддержке Украины как сейчас, так и в будущем.
Австралия в свою очередь стоит на стороне нашей страны, и как отметил премьер, поддержка будет столько, сколько нужно
Он подчеркнул, что режим российского диктатора Владимира Путина имеет империалистические намерения в отношении Украины и других стран. Поэтому нужно гарантировать, что незаконные и безнравственные действия РФ не будут вознаграждены ни в одном мирном процессе.
March 15, 2025
Австралийский премьер отметил важный момент. В заявлении говорится, что Австралия поддерживает все значимые шаги к справедливому и длительному миру в Украине, а также к более широкой безопасности в Европе. Однако для этого нужно оказывать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно.
Австралия всегда готова рассматривать любые новые предложения по поддержке Украины — мы делаем это исходя из наших возможностей и сравнительных преимуществ.
Так, страна обязалась предоставить 1,5 млрд долл. на помощь Украине в ее обороне, в том числе 1,3 млрд долл. на военную поддержку, а также на поставку важного оборудования и подготовку украинских военных.
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