Австралия может принять участие в предстоящей миротворческой миссии в Украине

Австралия открыта для рассмотрения любых запросов по участию в миротворческой миссии в Украине. В частности, для того, чтобы был поддержан справедлив в длительный мир.

Австралия рассмотрит вопрос участия в миротворческой миссии в Украине

Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албанизи в соцсети Х.

Сегодня вечером я присоединился к виртуальной встрече готовых Коалиции, которую проводил премьер-министр Великобритании Кир Стармер с участием президента Зеленского, а также лидеров из Европы, Канады и Новой Зеландии. Я подтвердил твердую и решительную поддержку Украины со стороны Австралии и подчеркнул, что Австралия будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется. Энтони Албанизи Премьер-министр Австралии

Албанизи отметил, что лидеры договорились продолжать работу над реализацией конкретных действий по поддержке Украины как сейчас, так и в будущем.

Австралия в свою очередь стоит на стороне нашей страны, и как отметил премьер, поддержка будет столько, сколько нужно

Это верное решение, и оно отвечает национальным интересам Австралии. Ведь происходящее в евроатлантическом регионе имеет серьезные последствия для нашего региона — Индо-Тихоокеанского — и наоборот. Это борьба не только за народ Украины и его национальный суверенитет. Это борьба за международное верховенство права. Поделиться

Он подчеркнул, что режим российского диктатора Владимира Путина имеет империалистические намерения в отношении Украины и других стран. Поэтому нужно гарантировать, что незаконные и безнравственные действия РФ не будут вознаграждены ни в одном мирном процессе.

Австралийский премьер отметил важный момент. В заявлении говорится, что Австралия поддерживает все значимые шаги к справедливому и длительному миру в Украине, а также к более широкой безопасности в Европе. Однако для этого нужно оказывать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно.

Австралия всегда готова рассматривать любые новые предложения по поддержке Украины — мы делаем это исходя из наших возможностей и сравнительных преимуществ.

Так, страна обязалась предоставить 1,5 млрд долл. на помощь Украине в ее обороне, в том числе 1,3 млрд долл. на военную поддержку, а также на поставку важного оборудования и подготовку украинских военных.