Австралия впервые ввела санкции против теневого флота РФ

Правительство Австралии 18 июня ввело целевые санкции против 60 судов, связанных с теневым флотом России.

Австралия впервые ввела ограничения в отношении теневого флота РФ

Это первый случай, когда Австралия ввела санкции против теневого флота.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Россия использует эти суда для обхода международных санкций и поддержки своей незаконной и безнравственной войны против Украины.

Действуя с использованием обманчивых методов, включая переход под другой флаг, отключение систем отслеживания и работу с ненадлежащим страхованием, теневой флот позволяет незаконную торговлю российской нефтью и другими товарами, подпадающими под санкции.

Эти санкции подтверждают последовательное обязательство Австралии обеспечить, чтобы Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению в Украину, понесли последствия.

Наряду с санкциями ключевых международных партнеров, включая Канаду, Великобританию и Европейский Союз, эти санкции помогают избавить российскую военную экономику от доходов от нефти.

Австралия ввела более 1400 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Мы будем продолжать принимать скоординированные и решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также препятствования возможностям России финансировать свою агрессию. Поделиться

Австралия снова призывает Россию немедленно прекратить эту войну и вывести войска с территории Украины и остается непоколебимой в поддержке всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины.