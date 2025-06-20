Зеленский ввел санкции против разработчиков и производителей российских дронов
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Экономика
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Зеленский ввел санкции против разработчиков и производителей российских дронов

Зеленский
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Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО о применении санкций против физических и юридических лиц, причастных к разработке и производству беспилотников в России, а также привлеченных в схемах обхода санкций.

Главные тезисы

  • Зеленский ввел санкции против разработчиков и производителей российских дронов в связи с обходом санкций.
  • Были приняты ограничительные меры, включая блокирование активов и ограничение торговых операций.
  • Санкции затронули как физических, так и юридических лиц, связанных с производством беспилотников и поставкой комплектующих.

Зеленский ввел санкции против производителей дронов РФ

Соответствующий №415/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июня 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликован на сайте главы государства.

В списке 56 физических и 55 юридических лиц.

В Офисе Президента отмечают, что новый санкционный пакет касается лиц, привлеченных к разработке и производству БПЛА:

  • Герань,

  • «Орлан-10»,

  • SuperCam,

  • FPV-систем.

Также санкции Украины назначены против тех, кто выступает поставщиками ООО "Алабуга Машинери" и импортирует и поставляет комплектующие подсанкционному АО «Кронштадт» для производства средства ”Бандероль”.

Санкции направлены против тех, которые задействованы в схемах обхода санкций для импорта товаров двойного назначения.

Согласно приложению к указу применяются, в частности, такие ограничения, как блокирование активов, лишение государственных наград, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на приобретение в собственность земельных участков.

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