Зеленський ввів потужні санкції проти ворогів України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зеленський ввів потужні санкції проти ворогів України

Володимир Зеленський
Що відомо про нові санкції України
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22 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що підписав указ щодо нових санкцій України – цього разу під удар Києва потраплять ті, хто співпрацює з російськими загарбниками на нашій землі. 

Головні тези:

  • Президент підтвердив, що це лише початок більшої роботи щодо санкцій проти осіб, що сприяють окупації.
  • Україна працює над синхронізацією своїх санкцій з партнерами.

Що відомо про нові санкції України

Підписав указ щодо нових санкцій України — проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, йдеться про фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Також під санкційні удари потраплять ті, хто допомагають виправдовувати агресію РФ, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту.

І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення. Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже — проти України, та блокуємо їх.

Як зазначив Володимир Зеленський, він та його команда активно працюють для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями союзників.

Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну, — додав український лідер.

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