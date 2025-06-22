Зеленський ввів потужні санкції проти ворогів України

22 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що підписав указ щодо нових санкцій України – цього разу під удар Києва потраплять ті, хто співпрацює з російськими загарбниками на нашій землі.

Що відомо про нові санкції України

Підписав указ щодо нових санкцій України — проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, йдеться про фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.

Також під санкційні удари потраплять ті, хто допомагають виправдовувати агресію РФ, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту.

І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення. Виявляємо всі схеми, які використовують на користь окупанта, а отже — проти України, та блокуємо їх. Поширити

Як зазначив Володимир Зеленський, він та його команда активно працюють для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями союзників.