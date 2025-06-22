Зеленський ввів потужні санкції проти ворогів України

22 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що підписав указ щодо нових санкцій України – цього разу під удар Києва потраплять ті, хто співпрацює з російськими загарбниками на нашій землі.
Головні тези:
- Президент підтвердив, що це лише початок більшої роботи щодо санкцій проти осіб, що сприяють окупації.
- Україна працює над синхронізацією своїх санкцій з партнерами.
Що відомо про нові санкції України
За словами глави держави, йдеться про фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.
Також під санкційні удари потраплять ті, хто допомагають виправдовувати агресію РФ, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту.
Як зазначив Володимир Зеленський, він та його команда активно працюють для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями союзників.
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