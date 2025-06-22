Україна завдала рекордних збитків промисловості та інфраструктурі РФ

З січня по травень 2025 року Сили оборони України здійснювали потужні та регулярні атаки на воєнні об'єкти у глибокому тилу Росії. Лише за цей відрізок часу загальні втрати країни-агресорки перевищили 10 мільярдів доларів.

Росія продовжує втрачати мільярди доларів

З заявою з цього приводу виступив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За його словами, останні операції були спрямовані на послаблення військово-економічного потенціалу ворога.

Що важливо розуміти,1,3 млрд доларів склали прямі збитки: знищення об’єктів нафтопереробки, енергетики, логістики та транспорту.

Ба більше, вказано, що щонайменше 9,5 млрд доларів — непрямі втрати через зупинку підприємств, порушення перевезень і блокування логістики.

Олександр Сирський також наголосив: ефективність операцій "DeepStrike" оцінюються як співвідношення 1 до 15 — тобто на кожен витрачений долар припадає близько 15 доларів збитків для Росії.