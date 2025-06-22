Сирський анонсував важливі зміни у роботі ТЦК

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відбудуться масштабні зміни. Окрім того, вказано, що там вже тривають інспекції та працюють комісії.
Головні тези:
- Сирський закликав до якісного виконання обов'язків ТЦК.
- Мобілізація залишається головним джерелом поповнення війська.
Що відомо про зміни в роботі ТЦК
Як зазначив Сирський, для українців мобілізація не повинна бути шоком, саме тому усі територіальні центри комплектування повинні змінитися.
Він також наголосив, що ТЦК повинні виконувати свої обов'язки якісно, уникаючи ганебних випадків, які іноді трапляються.
На цьому тлі головком хоче побачити викриття корупціонерів, а також порушників законності в процесі мобілізації.
Сирський закликав не забувати, що продовження мобілізації є головним джерелом забезпечення поповнення війська.
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