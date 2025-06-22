Сирський анонсував важливі зміни у роботі ТЦК

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відбудуться масштабні зміни. Окрім того, вказано, що там вже тривають інспекції та працюють комісії.

Що відомо про зміни в роботі ТЦК

Як зазначив Сирський, для українців мобілізація не повинна бути шоком, саме тому усі територіальні центри комплектування повинні змінитися.

Визначено завдання Президентом України — Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він також наголосив, що ТЦК повинні виконувати свої обов'язки якісно, уникаючи ганебних випадків, які іноді трапляються.

На цьому тлі головком хоче побачити викриття корупціонерів, а також порушників законності в процесі мобілізації.

Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників, — додав він. Поширити

Сирський закликав не забувати, що продовження мобілізації є головним джерелом забезпечення поповнення війська.