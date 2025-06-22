Сырский анонсировал важные изменения в работе ТЦК

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки произойдут масштабные изменения. Кроме того, указано, что там уже проводят инспекции и работают комиссии.
Главные тезисы
- Сырский призвал к качественному исполнению обязанностей ТЦК.
- Мобилизация остается основным источником пополнения войска.
Что известно об изменениях в работе ТЦК
Как отметил Сырский, для украинцев мобилизация не должна быть шоком, поэтому все территориальные центры комплектования должны измениться.
Он также подчеркнул, что ТЦК должны выполнять свои обязанности качественно, избегая позорных случаев, которые иногда случаются.
На этом фоне главком хочет увидеть разоблачение коррупционеров, а также нарушителей законности в процессе мобилизации.
Сырский призвал не забывать, что продолжение мобилизации является основным источником обеспечения пополнения войска.
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