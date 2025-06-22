Сырский анонсировал важные изменения в работе ТЦК

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки произойдут масштабные изменения. Кроме того, указано, что там уже проводят инспекции и работают комиссии.

Что известно об изменениях в работе ТЦК

Как отметил Сырский, для украинцев мобилизация не должна быть шоком, поэтому все территориальные центры комплектования должны измениться.

Определены задачи Президентом Украины — Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, ведется работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли раненые военнослужащие. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он также подчеркнул, что ТЦК должны выполнять свои обязанности качественно, избегая позорных случаев, которые иногда случаются.

На этом фоне главком хочет увидеть разоблачение коррупционеров, а также нарушителей законности в процессе мобилизации.

Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей, — добавил он. Поделиться

Сырский призвал не забывать, что продолжение мобилизации является основным источником обеспечения пополнения войска.