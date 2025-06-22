Сырский анонсировал важные изменения в работе ТЦК
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский анонсировал важные изменения в работе ТЦК

Что известно об изменениях в работе ТЦК
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Источник:  Укринформ

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки произойдут масштабные изменения. Кроме того, указано, что там уже проводят инспекции и работают комиссии.

Главные тезисы

  • Сырский призвал к качественному исполнению обязанностей ТЦК.
  • Мобилизация остается основным источником пополнения войска.

Что известно об изменениях в работе ТЦК

Как отметил Сырский, для украинцев мобилизация не должна быть шоком, поэтому все территориальные центры комплектования должны измениться.

Определены задачи Президентом Украины — Верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, ведется работа комиссий. Чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли раненые военнослужащие.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он также подчеркнул, что ТЦК должны выполнять свои обязанности качественно, избегая позорных случаев, которые иногда случаются.

На этом фоне главком хочет увидеть разоблачение коррупционеров, а также нарушителей законности в процессе мобилизации.

Должны быть приняты все необходимые меры против таких нарушителей, — добавил он.

Сырский призвал не забывать, что продолжение мобилизации является основным источником обеспечения пополнения войска.

Непопулярная мера, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

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