Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина публично подтвердила, что ресурсы, позволявшие российской экономике два года показывать рост в условиях полномасштабной войны против Украины и санкций, в конце концов исчерпаны.

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Об этом глава Центробанка РФ предупредила на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметила Эльвира Набиуллина, страна-агрессорка могла расти два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы.

Она также подчеркнула, что речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонда национального благосостояния (ФНД), с помощью которого российское правительство латало "дыры" в бюджете и оплачивало триллионные мегапроекты.

Нам нужно понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, — объявила приспешница Путина. Поделиться

Она также не скрывает тот факт, что массовая эмиграция и вербовка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство России оценивает в 2 млн. человек.

Кроме того, указано, что ликвидные активы ФНД с начала 2022 года полномасштабной войны против Украины сократились втрое — до 2,8 трлн руб.

Эльвира Набиуллина официально подтвердила, что доходы российского бизнеса в марте обвалились на 33%, а в ключевом, нефтегазовом секторе — вдвое.