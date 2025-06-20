"Ресурсы исчерпаны". Глава Центробанка РФ признала катастрофические проблемы

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина публично подтвердила, что ресурсы, позволявшие российской экономике два года показывать рост в условиях полномасштабной войны против Украины и санкций, в конце концов исчерпаны.
Главные тезисы
- Война против Украины и санкции привели к сокращению ликвидных активов и снижению доходов российского бизнеса.
- Эмиграция и массовая вербовка на войну стали причиной нехватки квалифицированных кадров в России.
Россия столкнулась с новой серьезной проблемой
Об этом глава Центробанка РФ предупредила на Петербургском международном экономическом форуме.
Как отметила Эльвира Набиуллина, страна-агрессорка могла расти два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы.
Она также подчеркнула, что речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах Фонда национального благосостояния (ФНД), с помощью которого российское правительство латало "дыры" в бюджете и оплачивало триллионные мегапроекты.
Она также не скрывает тот факт, что массовая эмиграция и вербовка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство России оценивает в 2 млн. человек.
Кроме того, указано, что ликвидные активы ФНД с начала 2022 года полномасштабной войны против Украины сократились втрое — до 2,8 трлн руб.
Эльвира Набиуллина официально подтвердила, что доходы российского бизнеса в марте обвалились на 33%, а в ключевом, нефтегазовом секторе — вдвое.
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