Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна публічно підтвердила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, врешті-решт вичерпані.

Росія зіткнулася з новою серйозною проблемою

Про неї глава Центробанку РФ попередила на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Як зазначила Ельвіра Набіулліна, країна-агресорка могла рости два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси.

Вона також наголосила, що йдеться про робочу силу, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи, а також гроші Фонду національного добробуту (ФНД), за допомогою якого російський уряд латав "дірки" в бюджеті та оплачував трильйонні мегапроєкти.

Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані, — оголосила поплічниця Путіна. Поширити

Вона також не приховує той факт, що масова еміграція та вербування чоловіків на війну породили нестачу кадрів, яку уряд Росії оцінює у 2 млн осіб.

Окрім того, вказано, що ліквідні активи ФНД з початку 2022 року повномасштабної війни проти України скоротилися втричі — до 2,8 трлн руб.

Ельвіра Набіулліна офіційно підтвердила, що прибутки російського бізнесу в березні обвалилися на 33%, а у ключовому, нафтогазовому секторі — удвічі.