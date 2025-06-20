"Ресурси вичерпані". Глава Центробанку РФ визнала катастрофічна проблеми

Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна публічно підтвердила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, врешті-решт вичерпані.
Головні тези:
- Війна проти України та санкції призвели до скорочення ліквідних активів та зниження прибутків російського бізнесу.
- Еміграція та масове вербування на війну стали причиною нестачі кваліфікованих кадрів у Росії.
Росія зіткнулася з новою серйозною проблемою
Про неї глава Центробанку РФ попередила на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Як зазначила Ельвіра Набіулліна, країна-агресорка могла рости два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси.
Вона також наголосила, що йдеться про робочу силу, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи, а також гроші Фонду національного добробуту (ФНД), за допомогою якого російський уряд латав "дірки" в бюджеті та оплачував трильйонні мегапроєкти.
Вона також не приховує той факт, що масова еміграція та вербування чоловіків на війну породили нестачу кадрів, яку уряд Росії оцінює у 2 млн осіб.
Окрім того, вказано, що ліквідні активи ФНД з початку 2022 року повномасштабної війни проти України скоротилися втричі — до 2,8 трлн руб.
Ельвіра Набіулліна офіційно підтвердила, що прибутки російського бізнесу в березні обвалилися на 33%, а у ключовому, нафтогазовому секторі — удвічі.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-