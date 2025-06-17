Трамп назвав причини небажання вводити жорсткі санкції проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп назвав причини небажання вводити жорсткі санкції проти Росії

Трамп
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Джерело:  Суспільне

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо нібито чекає можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.

Головні тези:

  • Трамп відкладає запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з можливою угодою стосовно припинення війни в Україні.
  • Президент США пояснив, що ввід “пекельних” санкцій обходиться країні дуже дорого і потребує укладання угоди для максимального ефекту.
  • У червні 2025-го Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює енергетичний та банківський сектори, а також проєкт Північний потік.

Трамп не хоче вводити “пекельні” санкції проти Росії

Про це Трамп заявив журналістам на саміті G7 у Канаді.

Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів:

Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це.

Коли його запитали, чому Сполучені Штати самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав:

Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода.

Він також додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.

І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто — підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом.

Нагадаємо, що у червні 2025-го Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів РФ. Санкції охоплюють також транзакції, пов’язані з проєктом Північний потік.

  • Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

  • Ціновий ліміт на нафтопродукти: знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

  • Розширення санкцій проти "тіньового флоту": до списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

  • Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти — щоб уникнути обходу санкцій "через треті країни".

  • Трансформація обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій: адресовано 22 російським банкам та операторам з третіх країн, що допомагають обхід санкцій.

  • Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF): разом із його дочірніми структурами.

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