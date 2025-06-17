Трамп назвав причини небажання вводити жорсткі санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо нібито чекає можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.

Трамп не хоче вводити “пекельні” санкції проти Росії

Про це Трамп заявив журналістам на саміті G7 у Канаді.

Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду. Дональд Трамп Президент США

На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів:

Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це.

Коли його запитали, чому Сполучені Штати самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав:

Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода. Поширити

Він також додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.

І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто — підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом.

Нагадаємо, що у червні 2025-го Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів РФ. Санкції охоплюють також транзакції, пов’язані з проєктом Північний потік.