Трамп назвав причини небажання вводити жорсткі санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо нібито чекає можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.
Головні тези:
- Трамп відкладає запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з можливою угодою стосовно припинення війни в Україні.
- Президент США пояснив, що ввід “пекельних” санкцій обходиться країні дуже дорого і потребує укладання угоди для максимального ефекту.
- У червні 2025-го Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії, який охоплює енергетичний та банківський сектори, а також проєкт Північний потік.
Трамп не хоче вводити “пекельні” санкції проти Росії
Про це Трамп заявив журналістам на саміті G7 у Канаді.
На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів:
Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це.
Коли його запитали, чому Сполучені Штати самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав:
Він також додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.
І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто — підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом.
Нагадаємо, що у червні 2025-го Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів РФ. Санкції охоплюють також транзакції, пов’язані з проєктом Північний потік.
Заборона всіх транзакцій, пов’язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.
Ціновий ліміт на нафтопродукти: знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.
Розширення санкцій проти "тіньового флоту": до списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.
Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти — щоб уникнути обходу санкцій "через треті країни".
Трансформація обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій: адресовано 22 російським банкам та операторам з третіх країн, що допомагають обхід санкцій.
Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF): разом із його дочірніми структурами.
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