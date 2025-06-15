Трамп анонсував мирну угоду між Ізраїлем та Іраном
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Політика
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Трамп анонсував мирну угоду між Ізраїлем та Іраном

Donald Trump
Трамп

15 червня американський лідер Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що офіційні Тегеран та Тель-Авів підпишуть мирну угоду за його сприяння.

Головні тези:

  • Трамп вирішив згадати успішні втручання у конфлікти між іншими країнами, такими як Косово і Сербія, та Єгипет і Ефіопія.
  • Надії на мирний фінал у конфлікті між Іраном та Ізраїлем залишаються актуальними.

Трамп виступив з новою багатообіцяючою заявою

На переконання очільника Білого домк, Іран та Ізраїль "повинні укласти угоду", і він може досягти цього так само, як у випадку Індії та Пакистану — за допомогою торгівлі.

Окрім того, Трамп згадував інші конфлікти, які, за його словами, йому вдалось зупинити: між Косовом і Сербією, а також між Єгиптом і Ефіопією.

Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбуваються багато телефонних розмов та зустрічей. Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Фото: скриншот

Варто звернути увагу на те, що американський лідер завершив свій допис закликом "повернути Близькому Сходу велич".

Як уже згадувалося раніше, 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, з метою знищення його ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Реагуючи на цю атаку, Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет.

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