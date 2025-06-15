50 винищувачів Ізраїля атакували столицю Ірану

Уночі 15 червня десятки винищувачів Військово-повітряних сил Ізраїлю здійснювали потужні й нищівні атаки на інфраструктуру та об’єкти іранського ядерного проєкту. Вказано, що нова операція відбувалася під керівництвом Управління розвідки.

Атака Ізраїля на Іран триває

Як повідомляє ЦАХАЛ, їхні винищувачі здійснювали повітряний напад на 80 цілей.

Під новими ударами цього разу опинилася штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб ядерного проєкту (SPND), а також додаткові об’єкти, де іранський режим приховував ядерний архів.

Фото: facebook.com/idfonline

Згідно з останніми даними, у межах нової операції менш ніж за три доби було завдано ударів по понад 170 цілях і більш ніж 720 елементах військової інфраструктури.

Фото: facebook.com/idfonline

ЦАХАЛ продовжує посилювати удар по іранській ядерній загрозі, завдаючи удару по її серцю і позбавляючи її критичних можливостей та компонентів для виробництва зброї, — йдеться в офіційному повідомленні армії Ізраїля. Поширити

Фото: facebook.com/idfonline

Варто також нагадати, операція Ізраїлю проти ядерних та військових об'єктів Ірану відбулася після восьми місяців інтенсивної таємної підготовки.