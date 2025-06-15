50 истребителей Израиля атаковали столицу Ирана
Категория
Мир
Дата публикации

50 истребителей Израиля атаковали столицу Ирана

ЦАХАЛ
Атака Израиля на Иран продолжается
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Ночью 15 июня десятки истребителей Военно-воздушных сил Израиля совершали мощные и сокрушительные атаки на инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта. Указано, что новая операция проводилась под руководством Управления разведки.

Главные тезисы

  • Под удары Израиля попали штаб-квартира Минобороны Ирана, штаб ядерного проекта и иранский ядерный архив.
  • За менее чем трое суток ЦАХАЛ нанес свыше 170 ударов по более чем 720 объектам военной инфраструктуры врага.

Атака Израиля на Иран продолжается

Как сообщает ЦАХАЛ, их истребители совершали воздушное нападение на 80 целей.

Под новыми ударами на этот раз оказались штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб ядерного проекта (SPND), а также дополнительные объекты, где иранский режим прятал ядерный архив.

Фото: facebook.com/idfonline

Согласно последним данным, в рамках новой операции менее чем за трое суток были нанесены удары по более чем 170 целям и более чем 720 элементам военной инфраструктуры.

Фото: facebook.com/idfonline

ЦАХАЛ продолжает усиливать давление на иранскую ядерную угрозу, нанося удар по ее сердцу и лишая его критических возможностей и компонентов для производства оружия, — сказано в официальном сообщении армии Израиля.

Фото: facebook.com/idfonline

Следует также напомнить, что операция Израиля против ядерных и военных объектов Ирана состоялась после восьми месяцев интенсивной тайной подготовки.

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