50 истребителей Израиля атаковали столицу Ирана

Ночью 15 июня десятки истребителей Военно-воздушных сил Израиля совершали мощные и сокрушительные атаки на инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта. Указано, что новая операция проводилась под руководством Управления разведки.
Главные тезисы
- Под удары Израиля попали штаб-квартира Минобороны Ирана, штаб ядерного проекта и иранский ядерный архив.
- За менее чем трое суток ЦАХАЛ нанес свыше 170 ударов по более чем 720 объектам военной инфраструктуры врага.
Атака Израиля на Иран продолжается
Как сообщает ЦАХАЛ, их истребители совершали воздушное нападение на 80 целей.
Под новыми ударами на этот раз оказались штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб ядерного проекта (SPND), а также дополнительные объекты, где иранский режим прятал ядерный архив.
Согласно последним данным, в рамках новой операции менее чем за трое суток были нанесены удары по более чем 170 целям и более чем 720 элементам военной инфраструктуры.
Следует также напомнить, что операция Израиля против ядерных и военных объектов Ирана состоялась после восьми месяцев интенсивной тайной подготовки.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-