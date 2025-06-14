Иран угрожает перекрыть стратегический Ормузский пролив — к чему это приведет
Категория
Мир
Дата публикации

Иран угрожает перекрыть стратегический Ормузский пролив — к чему это приведет

протока
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Источник:  online.ua

14 июня старший командир Революционной гвардии Ирана Исмаил Ковсари заявил, что иранские власти рассматривают возможность закрытия стратегически важного Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • Перекрытие Ираном Ормузского пролива может вызвать серьезные проблемы в мировых поставках нефти.
  • Израильские авиаудары стали поводом для угроз со стороны Ирана, что может усугубить военную ситуацию в регионе.
  • Ормузский пролив является ключевым судоходным маршрутом для мировых экономических процессов, его закрытие может иметь широкие последствия.

Иран может перекрыть для судоходства Ормузский пролив

Эти действия являются ответом Ирана на израильские авиаудары по ядерным объектам Тегерана.

Ковсари отметил, что иранское руководство рассматривает ряд вариантов реагирования на текущую военную ситуацию, и закрытие пролива является одним из них.

У нас есть много вариантов для ответа врагу, и военные мероприятия являются лишь частью наших мер.

По его словам, Иран примет "лучшее и решительное решение".

Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном, является критически важным судоходным маршрутом, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес превентивные удары по его ядерным и военным объектам.

Президент США Дональд Трамп после атаки призвал Тегеран заключить соглашение "пока не поздно", а удары Израиля назвал очень успешными.

Впоследствии Организация по атомной энергии Ирана заявила об утечке радиации внутри ядерного объекта в городе Натанз. В то же время снаружи загрязнение не обнаружено.

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