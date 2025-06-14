Иран угрожает перекрыть стратегический Ормузский пролив — к чему это приведет

Иран может перекрыть для судоходства Ормузский пролив

Эти действия являются ответом Ирана на израильские авиаудары по ядерным объектам Тегерана. Поделиться

Ковсари отметил, что иранское руководство рассматривает ряд вариантов реагирования на текущую военную ситуацию, и закрытие пролива является одним из них.

У нас есть много вариантов для ответа врагу, и военные мероприятия являются лишь частью наших мер.

По его словам, Иран примет "лучшее и решительное решение".

Ормузский пролив, расположенный между Оманом и Ираном, является критически важным судоходным маршрутом, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес превентивные удары по его ядерным и военным объектам.

Президент США Дональд Трамп после атаки призвал Тегеран заключить соглашение "пока не поздно", а удары Израиля назвал очень успешными. Поделиться

Впоследствии Организация по атомной энергии Ирана заявила об утечке радиации внутри ядерного объекта в городе Натанз. В то же время снаружи загрязнение не обнаружено.