Армия обороны Израиля ликвидировала 9 ведущих ученых из ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации девяти высокопоставленных ученых и экспертов, которые, по данным ЦАХАЛ, были вовлечены в ядерную программу Ирана.

Израиль ликвидировал 9 ведущих ученых-ядерщиков Ирана

Ликвидация ученых произошла в результате масштабной операции Военно-воздушных сил Израиля под кодовым названием "Пробуждение льва".

Во время ударов Военно-воздушных сил Израиля в начале операции "Пробуждение льва" были ликвидированы девять высокопоставленных ученых и экспертов, продвигавших программу ядерного оружия иранского режима. Удар стал возможным благодаря точной развединформации, собранной разведывательным управлением. Все ликвидированные ученые и эксперты являлись важными центрами знаний в иранском ядерном проекте и имели десятилетие накопленного опыта в разработке ядерного оружия.

Среди ликвидированных высокопоставленных ученых иранского ядерного проекта:

Ферейдун Аббаси — эксперт по ядерной инженерии

Мохаммад Махди Тегранши — эксперт по физике

Акбар Моталеби Заде — эксперт по химической инженерии

Саид Барджи — эксперт по материаловедению

Амир Хасан Фахахи — эксперт по физике

Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт по физике реакторов

Мансур Асгари — эксперт по физике

Ахмад Реза Зольфагхари Даряни — эксперт по ядерной инженерии

Али Бахуэй Катирими — эксперт по механике

Израильская сторона подчеркнула, что эти лица играли "центральную роль в продвижении программы создания ядерного оружия".

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес превентивные удары по его ядерным и военным объектам. Fox News писало, что Израилю удалось обманом собрать на совещание лидеров военно-воздушных сил Ирана перед ударами 13 июня по военным и ядерным объектам страны. Поделиться

Иран в ответ на атаку Израиля 13 июня запустил баллистические ракеты: в Тель-Авиве поднялся дым. Зафиксировано три волны атак Тегерана.