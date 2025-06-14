Армия обороны Израиля ликвидировала 9 ведущих ученых из ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации девяти высокопоставленных ученых и экспертов, которые, по данным ЦАХАЛ, были вовлечены в ядерную программу Ирана.
Главные тезисы
- Армия обороны Израиля уничтожила 9 ведущих ученых по ядерной программе Ирана, заметно ослабив способность режима к разработке ядерного оружия.
- Ликвидация произошла в рамках операции “Пробуждение льва”, организованной Военно-воздушными силами Израиля с использованием точной развединформации.
Израиль ликвидировал 9 ведущих ученых-ядерщиков Ирана
Ликвидация ученых произошла в результате масштабной операции Военно-воздушных сил Израиля под кодовым названием "Пробуждение льва".
Во время ударов Военно-воздушных сил Израиля в начале операции "Пробуждение льва" были ликвидированы девять высокопоставленных ученых и экспертов, продвигавших программу ядерного оружия иранского режима. Удар стал возможным благодаря точной развединформации, собранной разведывательным управлением. Все ликвидированные ученые и эксперты являлись важными центрами знаний в иранском ядерном проекте и имели десятилетие накопленного опыта в разработке ядерного оружия.
Среди ликвидированных высокопоставленных ученых иранского ядерного проекта:
Ферейдун Аббаси — эксперт по ядерной инженерии
Мохаммад Махди Тегранши — эксперт по физике
Акбар Моталеби Заде — эксперт по химической инженерии
Саид Барджи — эксперт по материаловедению
Амир Хасан Фахахи — эксперт по физике
Абд аль-Хамид Минушехр — эксперт по физике реакторов
Мансур Асгари — эксперт по физике
Ахмад Реза Зольфагхари Даряни — эксперт по ядерной инженерии
Али Бахуэй Катирими — эксперт по механике
Израильская сторона подчеркнула, что эти лица играли "центральную роль в продвижении программы создания ядерного оружия".
Иран в ответ на атаку Израиля 13 июня запустил баллистические ракеты: в Тель-Авиве поднялся дым. Зафиксировано три волны атак Тегерана.
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