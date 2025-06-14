Иран ударил ракетами по штаб-квартире Вооруженных сил Израиля

Иран направил свои баллистические ракеты на комплекс Кирия – штаб-квартиру израильских вооруженных сил. Что важно понимать, его часто называют израильским аналогом Пентагона.
Главные тезисы
- Атака привела к разрушению важнейших военных объектов в сердце Тель-Авива.
- Оборонительные системы Израиля оказались недостаточно эффективны против масштабной иранской атаки.
Иран усиливает террор против Израиля
Согласно данным СМИ, в течение минувшего вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет.
Некоторые из них все же смогли пробиться через систему ПВО и поразить важные объекты, прежде всего речь идет о комплексе Кирия.
Стоит отметить, что он является стратегическим военным центром в сердце Тель-Авива, где находится штаб Вооруженных сил Израиля.
Представители СМИ пришли к выводу, что систем ПВО таких как "Железный купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot и THAAD, оказалось маловато, чтобы полностью защитить Израиль от атак Ирана.
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