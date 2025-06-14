Иран ударил ракетами по штаб-квартире Вооруженных сил Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Иран ударил ракетами по штаб-квартире Вооруженных сил Израиля

Иран усиливает террор против Израиля
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Источник:  Fox News

Иран направил свои баллистические ракеты на комплекс Кирия – штаб-квартиру израильских вооруженных сил. Что важно понимать, его часто называют израильским аналогом Пентагона.

Главные тезисы

  • Атака привела к разрушению важнейших военных объектов в сердце Тель-Авива.
  • Оборонительные системы Израиля оказались недостаточно эффективны против масштабной иранской атаки.

Иран усиливает террор против Израиля

Согласно данным СМИ, в течение минувшего вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет.

Некоторые из них все же смогли пробиться через систему ПВО и поразить важные объекты, прежде всего речь идет о комплексе Кирия.

Стоит отметить, что он является стратегическим военным центром в сердце Тель-Авива, где находится штаб Вооруженных сил Израиля.

Это израильский аналог Пентагона — Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили… Целый квартал почти полностью уничтожен, стерт с лица земли. Спасатели разгребали завалы… пытаясь найти следы возможных тел, — рассказал американский журналист.

Представители СМИ пришли к выводу, что систем ПВО таких как "Железный купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot и THAAD, оказалось маловато, чтобы полностью защитить Израиль от атак Ирана.

Этого недостаточно, чтобы остановить такой обстрел… И это лишь начало быстро развивающейся войны между Израилем и Ираном, — предупредил американский журналист.

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