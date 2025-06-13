"Иран перешел красные линии". В Израиле анонсировали жесткий ответ на ракетные обстрелы

Иран заплатит "выносимо высокую цену" за удары по гражданским объектам Израиля. Сегодня вечером Тегеран выпустил около 200 ракет.
Главные тезисы
- Иран атаковал Израиль ракетами, что вызвало жесткий ответ со стороны израильского правительства.
- Удары по гражданским объектам привели к увеличению числа пострадавших в Израиле.
- Ситуация накалилась после выпуска около 200 ракет из Тегерана, возможно направленных на скопление гражданского населения.
В Израиле анонсировали жесткий ответ Ирана на ракетный обстрел
Министр обороны Израиль Кац заявил, что Иран "перешел красные линии после того, как отважился запустить ракеты по скоплениям гражданского населения в Израиле".
Отметим также, что The Times of Israel сообщил, что в ходе сегодняшней атаки Ирана на Израиль было выпущено около 200 ракет.
По данным медиков, количество пострадавших в результате сегодняшней атаки Ирана возросло до 5 человек.
Пока известно о 9 пораженных локациях, около 15 человек получили в большинстве случаев легкие ранения.
Ряд медиа утверждают, что в ходе атаки Ираном были использованы гиперзвуковые ракеты.
Между тем комментаторы на израильском ТВ сообщают, что сегодня было в целом гораздо легче, чем в прошлый раз в апреле и октябре, поскольку тогда использовались волны беспилотников для перегрузки систем ПВО.
Однако в этот раз иранцам это не удалось, что возможно связано с превентивным ударом Израиля по военным базам в Иране.
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