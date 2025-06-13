"Іран перейшов червоні лінії". В Ізраїлі анонсували жорстку відповідь на ракетний обстріл

Іран заплатить "нестерпно високу ціну" за удари по цивільних об’єктах Ізраїля. Сьогодні ввечері Тегеран випустив близько 200 ракет.
Головні тези:
- Іран заплатить високу ціну за удари по цивільних об’єктах Ізраїлю, що викликало жорстку відповідь від ізраїльського уряду.
- Ситуація загострюється після випуску близько 200 ракет з Тегерану, що призвело до наростання кількості постраждалих у Ізраїлі.
- Іранська атака могла б бути спрямована на скупчення цивільного населення, що є порушенням міжнародного права та викликає обурення на міжнародному рівні.
В Ізраїлі анонсували жорстку відповідь Ірану на ракетний обстріл
Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що Іран "перейшов червоні лінії після того, як наважився запустити ракети по скупченнях цивільного населення в Ізраїлі".
Зауважимо також, що The Times of Israel повідомив, що під час сьогоднішньої атаки Ірану на Ізраїль було випущено близько 200 ракет.
За даними медиків, кількість постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки Ірану зросла до 5 людей.
Наразі відомо про 9 вражених локацій, близько 15 людей отримали в більшості випадків легкі поранення.
Низка медіа стверджують, що в ході атаки Іраном були використані гіперзвукові ракети.
Тим часом коментатори на ізраїльському ТБ повідомляють, що сьогодні було загалом набагато легше, ніж минулого разу у квітні та жовтні, оскільки тоді використовувалися хвилі безпілотників для перевантаження систем ППО.
Однак цього разу іранцям це не вдалося, що, можливо, пов'язано з превентивним ударом Ізраїлю по військових базах в Ірані.
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