"Іран перейшов червоні лінії". В Ізраїлі анонсували жорстку відповідь на ракетний обстріл

Іран заплатить "нестерпно високу ціну" за удари по цивільних об’єктах Ізраїля. Сьогодні ввечері Тегеран випустив близько 200 ракет.

В Ізраїлі анонсували жорстку відповідь Ірану на ракетний обстріл

Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що Іран "перейшов червоні лінії після того, як наважився запустити ракети по скупченнях цивільного населення в Ізраїлі".

Ми продовжуватимемо захищати громадян Ізраїлю та гарантуватимемо, що режим аятол заплатить дуже високу ціну за свої жахливі дії. Поширити

Зауважимо також, що The Times of Israel повідомив, що під час сьогоднішньої атаки Ірану на Ізраїль було випущено близько 200 ракет.

За даними медиків, кількість постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки Ірану зросла до 5 людей.

Тель-Авів після ракетного удару Ірану

Маген Давид Адом повідомляє, що в районі Тель-Авіва була надана медична допомога одній людині середнього стану здоров'я та чотирьом, які отримали легкі осколкові поранення. Їх доставили до лікарень міста. Поширити

Наразі відомо про 9 вражених локацій, близько 15 людей отримали в більшості випадків легкі поранення.

Низка медіа стверджують, що в ході атаки Іраном були використані гіперзвукові ракети.

Тим часом коментатори на ізраїльському ТБ повідомляють, що сьогодні було загалом набагато легше, ніж минулого разу у квітні та жовтні, оскільки тоді використовувалися хвилі безпілотників для перевантаження систем ППО.

Однак цього разу іранцям це не вдалося, що, можливо, пов'язано з превентивним ударом Ізраїлю по військових базах в Ірані.