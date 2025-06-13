Як Ізраїль готував масштабний удар по ядерній інфраструктурі Ірану — деталі

Операція Ізраїлю проти ядерних та військових об'єктів Ірану відбулася після восьми місяців інтенсивної таємної підготовки.

Ізраїль атакував Іран: як готувалася атака

Ізраїль кілька місяців планував ретельно скоординований удар по ядерній інфраструктурі Ірану. До операції були залучені ізраїльські військові, розвідка (Моссад) і кіберпідрозділи.

За словами ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, Ізраїль намагається ліквідувати ядерний потенціал та балістичні ракети Ірану в ході операції, яка може тривати щонайменше кілька днів. Деякі ізраїльські чиновники казали, що операція може зайняти тижні.

Ізраїль також спробував ліквідувати іранських вчених-ядерників: близько 25 вчених стали мішенню, і щонайменше двоє з них на цей момент вважаються загиблими.

Під ударом опинилося і вище військове керівництво Ірану: наразі загиблими вважаються командувач Революційної гвардії, начальник військового штабу та ще один старший генерал. Поширити

Ізраїльська операція включала не лише авіаудари. За словами офіційних осіб, оперативники розвідувальної служби Моссад проводять таємні диверсійні операції на об'єктах протиповітряної оборони Ірану. Очікується, що найближчими днями Ізраїль продовжить завдавати ударів по підземних ядерних об'єктах Ірану, а також по інших цілях.

Ідея операції, спрямованої одночасно на ракетну і ядерну програми Ірану, які Нетаньягу назвав екзистенційною загрозою для Ізраїлю, виникла після того, як Іран завдав удару по Ізраїлю в жовтні. Вказуючи на швидке зростання ракетного арсеналу Тегерана та послаблення іранської протиповітряної оборони після удару Ізраїлю у відповідь, Нетаньягу наказав своїм військовим і розвідувальним службам розпочати планування нової операції.

Ізраїльські військові кажуть, що ще одним фактором стали розвіддані про дослідження і розробки в галузі ядерної зброї, які вказують на те, що Іран може створити бомбу швидше, якщо вирішить це зробити. Заплановане в Ірані на найближчі тижні відкриття нового підземного об'єкта зі збагачення урану "додало терміновості".

Двоє ізраїльських чиновників розповіли Axios, що Трамп і його помічники лише публічно вдавали, що виступають проти ізраїльської атаки, але не висловлювали опозиції в приватних розмовах.

Помічники Нетаньягу казали журналістам, що Трамп намагався загальмувати ізраїльський удар під час телефонної розмови 9 червня, хоча насправді йшлося про координацію перед атакою, стверджують ізраїльські чиновники. Американська сторона наразі цього не підтвердила.