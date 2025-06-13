Атака Ізраїля на Іран — як відреагувала Україна

Міністерство закордонних справ України звертає увагу світу на те, що Іран відіграє деструктивну роль як на Близькому Сході, так і поза його межами – зокрема, допомагаючи Росії у веденні загарбницької війни проти України.
Головні тези:
- Україна не приховує, що стурбована ще більшою дестабілізацією в регіоі.
- Продовження бойових дій може призвести до негативних наслідків для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках.
Україна вперше озвучила свою позицію
Представники дипломатичного відомства наголошують, що українці з тривогою спостерігають за розвитком подій на Близькому Сході після того, як Ізраїль завдав ударів по об’єктах на території Ірану.
На переконання МЗС України, вкрай важливо не допустити ще більшої дестабілізації регіону, а також зробити все можливе, щоб цивільне населення не постраждало.
На тлі останніх подій Україна закликає міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів — РФ, Ірану та КНДР.
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