Атака Ізраїля на Іран — як відреагувала Україна

Міністерство закордонних справ України звертає увагу світу на те, що Іран відіграє деструктивну роль як на Близькому Сході, так і поза його межами – зокрема, допомагаючи Росії у веденні загарбницької війни проти України.

Україна вперше озвучила свою позицію

Представники дипломатичного відомства наголошують, що українці з тривогою спостерігають за розвитком подій на Близькому Сході після того, як Ізраїль завдав ударів по об’єктах на території Ірану.

Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках. Поширити

На переконання МЗС України, вкрай важливо не допустити ще більшої дестабілізації регіону, а також зробити все можливе, щоб цивільне населення не постраждало.

Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами. Поширити

На тлі останніх подій Україна закликає міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів — РФ, Ірану та КНДР.