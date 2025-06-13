Атака Ізраїля на Іран — з'явилася перша реакція Трампа

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану. На тлі останніх подій він дав зрозуміти, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.

Трамп публічно підтримав Ізраїль

Очільник Білого дому відверто зізнався, що знав про плани Тегерану завдати ударів по Ірану.

Іран не повинен мати ядерної бомби, і ми сподіваємося знову повернутись за стіл переговорів… Є кілька осіб з керівництва, які вже не повернуться. Дональд Трамп Президент США

За словами очільника Білого дому, американські військові перебувають у регіоні у режимі підвищеної готовності.

Трамп чітко дав зрозуміти, що Штати готові захищатися і захищати Ізраїль, якщо Іран завдасть ударів у відповідь.

Що важливо розуміти, уночі 13 червня армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану — вона отримала назву "Nation of Lions".

Ізраїльські військово-повітряні сили продовжують завдавати ударів по десятках цілей по всьому Ірану. Ця операція буде тривати ще багато днів.

ЦАХАЛ звітує про ліквідацію верхівки іранської армії. Серед них: