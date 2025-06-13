Атака Ізраїля на Іран — з'явилася перша реакція Трампа

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану. На тлі останніх подій він дав зрозуміти, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.
Головні тези:
- Ізраїль почав повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану, назвавши операцію "Nation of Lions".
- ЦАХАЛ звітує про ліквідацію верхівки іранської армії у результаті своїх атак.
Трамп публічно підтримав Ізраїль
Очільник Білого дому відверто зізнався, що знав про плани Тегерану завдати ударів по Ірану.
За словами очільника Білого дому, американські військові перебувають у регіоні у режимі підвищеної готовності.
Трамп чітко дав зрозуміти, що Штати готові захищатися і захищати Ізраїль, якщо Іран завдасть ударів у відповідь.
Що важливо розуміти, уночі 13 червня армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану — вона отримала назву "Nation of Lions".
Ізраїльські військово-повітряні сили продовжують завдавати ударів по десятках цілей по всьому Ірану. Ця операція буде тривати ще багато днів.
ЦАХАЛ звітує про ліквідацію верхівки іранської армії. Серед них:
начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммед Хоссейн Бакері;
командувач КВІР Хоссейн Саламі;
командувач надзвичайного командування Хатем аль-Анбія Гулам Алі Рашид.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-