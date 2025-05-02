"Припиніть розробляти ракети та ядерну зброю!". Рубіо жорстко звернувся до Ірану

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран повинен відмовитися від збагачення урану та виготовлення ракет дальнього радіуса дії. Також він вимагає, аби Тегеран допустив американських інспекторів на свої обʼєкти.

Рубіо вимагає в Ірану згорнути ядерну програму

Про це Рубіо заявив після перенесення четвертого раунду ядерних переговорів.

Вони повинні припинити спонсорування терористів, вони повинні припинити допомагати хуситам (в Ємені), вони повинні припинити розробляти ракети великої дальності, які не мають мети існування, крім ядерної зброї, і вони повинні припинити збагачення. Марко Рубіо Держсекретар США

Водночас він підкреслив, що Тегеран має імпортувати збагачений уран для своєї ядерної енергетичної програми, а не збагачувати його до будь-якого рівня.

Якщо у вас є можливість збагачувати уран до 3,67%, то потрібно лише кілька тижнів, щоб дійти до 20%, потім до 60%, а потім до 80 і 90%, які вам потрібні для створення зброї.

Окрім цього політик вважає: Ірану доведеться визнати, що США мають бути залучені до інспекцій, коли американські інспектори вимагатимуть доступ до всіх іранських обʼєктів — зокрема, військових.

Коментарі Рубіо підкреслюють основні розбіжності, що залишилися в переговорах між країнами щодо вирішення давньої суперечки щодо ядерної програми Ірану, зі США. Президент Дональд Трамп погрожує бомбити Іран, якщо не буде угоди.

Водночас влада Ірану неодноразово заявляла, що не відмовиться від збагачення урану (цей процес може створювати матеріал для атомної боєголовки) та від ядерної програми.