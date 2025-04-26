США та Іран провели новий раунд переговорів щодо ядерної угоди

Іран і США провели сьогодні в Омані поглиблені переговори з приводу ядерної програми Тегерана. Бесіда виявилася продуктивною.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що сторони протягом дня обмінялися письмовими зауваженнями під час обговорень, які він схарактеризував як "дуже серйозні та орієнтовані на роботу".
- Високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності заявив, що переговори були "позитивними і продуктивними".
США та Іран обговорюють ядерну угоду
Людина, близька до спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, підтвердила, що зустріч відбулася та тривала кілька годин.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив державному телебаченню після перемовин, що сторони протягом дня обмінялися письмовими зауваженнями під час обговорень, які він схарактеризував як "дуже серйозні та орієнтовані на роботу".
Водночас високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності заявив, що переговори були "позитивними і продуктивними".
Цей останній раунд прямих і непрямих обговорень тривав понад чотири години. Ще багато що належить зробити, але було досягнуто подальшого прогресу в досягненні угоди. Ми домовилися зустрітися знову найближчим часом у Європі, і ми дякуємо нашим оманським партнерам за сприяння цим переговорам.
Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступав посередником у двох попередніх раундах переговорів, і теж висловив позитивний погляд за підсумками суботніх переговорів. Він заявив, що Іран і США "виявили спільне прагнення досягти угоди, заснованої на взаємній повазі та незмінних зобов'язаннях
Нагадаємо, вчора видання Axios писало, що під час переговорів 19 квітня, глава МЗС Ірану поінформував Віткоффа, що укладення ядерної угоди в межах 60 днів, що пропонував Дональд Трамп, може бути нереалістичним.
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