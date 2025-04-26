США и Иран провели новый раунд переговоров насчет ядерного соглашения

Иран и США провели сегодня в Омане углубленные переговоры по поводу ядерной программы Тегерана. Беседа оказалась продуктивной.

США и Иран обсуждают ядерное соглашение

Человек, близкий к спецпредставителю Трампа Стива Виткоффа, подтвердил, что встреча состоялась и продолжалась несколько часов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил государственному телевидению после переговоров, что стороны в течение дня обменялись письменными замечаниями в ходе обсуждения, которое он охарактеризовал как "очень серьезные и ориентированные на работу".

В этот раз переговоры были гораздо более серьезными, чем в прошлом, и мы постепенно перешли к более глубоким и подробным обсуждениям. Мы несколько отошли от более широких, общих обсуждений, хотя нельзя сказать, что все разногласия были решены. Разногласия все еще существуют как по основным вопросам, так и по деталям. Поделиться

В то же время, высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности заявил, что переговоры были "положительными и продуктивными".

Этот последний раунд прямых и косвенных обсуждений длился более четырех часов. Еще многое предстоит сделать, но был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения. Мы договорились встретиться снова в ближайшее время в Европе, и мы благодарим наших оманских партнеров за содействие этим переговорам.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступавший посредником в двух предыдущих раундах переговоров, также высказал положительный взгляд по итогам субботних переговоров. Он заявил, что Иран и США "выявили совместное стремление достичь соглашения, основанного на взаимном уважении и неизменных обязательствах.

Рассмотрены основные принципы, цели и технические проблемы. Переговоры продолжатся на следующей неделе, а еще одна встреча на высоком уровне запланирована на 3 мая, — написал аль-Бусаиде в соцсети Х. Поделиться

Напомним, вчера издание Axios писало, что во время переговоров 19 апреля, глава МИД Ирана проинформировал Виткоффа, что заключение ядерного соглашения в пределах 60 дней, которое предлагал Дональд Трамп, может быть нереалистичным.