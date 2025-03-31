Иран цинично угрожает США ракетным ответом на фоне заявлений Трампа

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты к запуску на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа бомбить страну, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение.
Главные тезисы
- Иран готовится ответить США ракетным ударом на фоне напряженных отношений и угроз бомбардировок со стороны Трампа.
- Конфликт между Ираном и США обостряется из-за выхода Трампа из ядерного соглашения, что привело к возобновлению санкций против Тегерана.
- Трамп требует нового соглашения с Ираном, но Тегеран отвергает предложения и готовится к возможным ракетным ударам в ответ на угрозы.
Иран угрожает США ракетным ответом
Об этом сообщает Tehran Times.
Отмечается, что подготовленные ракеты способны поразить "связанные с США позиции". Значительное их количество готово к запуску и расположено в подземных хранилищах, которые, в свою очередь, разбросаны по всему Ирану.
В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Британия, а также Германия заключили соглашение, ограничивавшее ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В первый срок президентства Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции ограничения против Ирана, что привело к эскалации в отношениях между странами.
Во время недавнего интервью Трамп начал угрожать Ирану бомбардировками, если Тегеран не заключит ядерное соглашение с США.
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