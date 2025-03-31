Иран цинично угрожает США ракетным ответом на фоне заявлений Трампа

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты к запуску на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа бомбить страну, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение.

Иран угрожает США ракетным ответом

Об этом сообщает Tehran Times.

Отмечается, что подготовленные ракеты способны поразить "связанные с США позиции". Значительное их количество готово к запуску и расположено в подземных хранилищах, которые, в свою очередь, разбросаны по всему Ирану.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Британия, а также Германия заключили соглашение, ограничивавшее ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В первый срок президентства Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции ограничения против Ирана, что привело к эскалации в отношениях между странами.

В настоящее время, во время второго срока президентства, Трамп желает нового ядерного соглашения с Ираном. Как писали медиа, недавно республиканец в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменее потребовал заключить соглашение в течение двух месяцев. Последний, в свою очередь, отверг предложение Вашингтона. Поделиться

Во время недавнего интервью Трамп начал угрожать Ирану бомбардировками, если Тегеран не заключит ядерное соглашение с США.