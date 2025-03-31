Иран цинично угрожает США ракетным ответом на фоне заявлений Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Иран цинично угрожает США ракетным ответом на фоне заявлений Трампа

ракеты
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Источник:  online.ua

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты к запуску на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа бомбить страну, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение.

Главные тезисы

  • Иран готовится ответить США ракетным ударом на фоне напряженных отношений и угроз бомбардировок со стороны Трампа.
  • Конфликт между Ираном и США обостряется из-за выхода Трампа из ядерного соглашения, что привело к возобновлению санкций против Тегерана.
  • Трамп требует нового соглашения с Ираном, но Тегеран отвергает предложения и готовится к возможным ракетным ударам в ответ на угрозы.

Иран угрожает США ракетным ответом

Об этом сообщает Tehran Times.

Отмечается, что подготовленные ракеты способны поразить "связанные с США позиции". Значительное их количество готово к запуску и расположено в подземных хранилищах, которые, в свою очередь, разбросаны по всему Ирану.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Франция, Британия, а также Германия заключили соглашение, ограничивавшее ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. В первый срок президентства Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции ограничения против Ирана, что привело к эскалации в отношениях между странами.

В настоящее время, во время второго срока президентства, Трамп желает нового ядерного соглашения с Ираном. Как писали медиа, недавно республиканец в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменее потребовал заключить соглашение в течение двух месяцев. Последний, в свою очередь, отверг предложение Вашингтона.

Во время недавнего интервью Трамп начал угрожать Ирану бомбардировками, если Тегеран не заключит ядерное соглашение с США.

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