Трамп предложил Ирану заключить соглашение с США по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп хочет договориться с Ираном о ядерном соглашении. Он направил лидеру страны письмо с предложением таких переговоров.
Главные тезисы
- Дональд Трамп хочет договориться с Ираном о новом ядерном соглашении, чтобы предотвратить развитие ядерного оружия.
- Трамп предлагает Ирану выбор между мирными переговорами и возможным военным конфликтом.
Трамп хочет договариваться с Ираном насчет ядерного оружия
Как сообщает агентство, Трамп выразил надежду, что Иран согласится провести переговоры по ядерному соглашению.
По его словам, есть два "способа борьбы с Ираном" — военный или заключение соглашения.
Иран еще не получил письмо, сообщили 7 марта в миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке. Министерство иностранных дел Ирана, где сейчас выходные, не ответило на просьбу прокомментировать замечания Трампа.
Иранское издание Nour News, связанное с высшим органом безопасности страны, отвергло письмо Трампа как "повторяющееся шоу" Вашингтоном.
Напомним, ранее подобный договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018 году.
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