Трамп предложил Ирану заключить соглашение с США по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп хочет договориться с Ираном о ядерном соглашении. Он направил лидеру страны письмо с предложением таких переговоров.

Трамп хочет договариваться с Ираном насчет ядерного оружия

Как сообщает агентство, Трамп выразил надежду, что Иран согласится провести переговоры по ядерному соглашению.

Я сказал, что надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что это будет гораздо лучше для Ирана. Я думаю, они хотят получить это письмо. Другая альтернатива — мы должны что-нибудь сделать, потому что нельзя допустить появления еще одного ядерного оружия. Дональд Трамп Президент США

По его словам, есть два "способа борьбы с Ираном" — военный или заключение соглашения.

Я предпочитаю заключить соглашение, потому что я не хочу нанести ущерб Ирану. Поделиться

Иран еще не получил письмо, сообщили 7 марта в миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке. Министерство иностранных дел Ирана, где сейчас выходные, не ответило на просьбу прокомментировать замечания Трампа.

Иранское издание Nour News, связанное с высшим органом безопасности страны, отвергло письмо Трампа как "повторяющееся шоу" Вашингтоном.

Напомним, ранее подобный договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018 году.