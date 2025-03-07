"Пока не будет прекращен огонь". Трамп пригрозил России новыми масштабными санкциями

Президент США Дональд Трамп рассматривает введение масштабных санкций против России. Также оговаривается введение тарифов на российские товары.
Главные тезисы
- Трамп рассматривает введение санкций и тарифов против России из-за войны против Украины.
- Президент США готов угрожать России экономическими мерами до достижения мирного соглашения.
Трамп угрожает России санкциями "ради мира"
Об этом он написал в Truth Social.
Он призвал Украину и Россию садиться за стол переговоров "прямо сейчас", пока "не стало слишком поздно".
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