"Пока не будет прекращен огонь". Трамп пригрозил России новыми масштабными санкциями

Исходя из того, что Россия сейчас просто "молотит" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России, пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире.