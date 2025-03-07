"Пока не будет прекращен огонь". Трамп пригрозил России новыми масштабными санкциями
Категория
Экономика
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"Пока не будет прекращен огонь". Трамп пригрозил России новыми масштабными санкциями

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп рассматривает введение масштабных санкций против России. Также оговаривается введение тарифов на российские товары.

Главные тезисы

  • Трамп рассматривает введение санкций и тарифов против России из-за войны против Украины.
  • Президент США готов угрожать России экономическими мерами до достижения мирного соглашения.

Трамп угрожает России санкциями "ради мира"

Об этом он написал в Truth Social.

Исходя из того, что Россия сейчас просто "молотит" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов в отношении России, пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он призвал Украину и Россию садиться за стол переговоров "прямо сейчас", пока "не стало слишком поздно".

Заявление Трампа

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