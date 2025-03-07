"Доки не буде припинено вогонь". Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями

Виходячи з того, що Росія зараз просто "молотить" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії доти, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнуто остаточної угоди про мир.