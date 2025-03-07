"Доки не буде припинено вогонь". Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями

Президент США Дональд Трамп розглядає введення масштабних санкцій проти Росії. Також обговорюється введення тарифів на російські товари.
Головні тези:
- Трамп розглядає можливість введення масштабних санкцій проти Росії через війну проти України.
- Президент США закликав Україну та Росію вести переговори для досягнення миру.
- Трамп погрожує Росії санкціями й тарифами до моменту припинення вогню та укладення угоди про мир.
Трамп погрожує Росії санкціями “заради миру”
Про це він написав у Truth Social.
Він закликав Україну і Росію сідати за стіл переговорів "просто зараз", поки "не стало занадто пізно".
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