"Доки не буде припинено вогонь". Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Доки не буде припинено вогонь". Трамп пригрозив Росії новими масштабними санкціями

Трамп
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп розглядає введення масштабних санкцій проти Росії. Також обговорюється введення тарифів на російські товари.

Головні тези:

  • Трамп розглядає можливість введення масштабних санкцій проти Росії через війну проти України.
  • Президент США закликав Україну та Росію вести переговори для досягнення миру.
  • Трамп погрожує Росії санкціями й тарифами до моменту припинення вогню та укладення угоди про мир.

Трамп погрожує Росії санкціями “заради миру”

Про це він написав у Truth Social.

Виходячи з того, що Росія зараз просто "молотить" Україну на полі бою, я рішуче розглядаю можливість запровадження масштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів щодо Росії доти, доки не буде припинено вогонь і не буде досягнуто остаточної угоди про мир.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він закликав Україну і Росію сідати за стіл переговорів "просто зараз", поки "не стало занадто пізно".

Заява Трампа

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