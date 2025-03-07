Трамп запропонував Ірану укласти угоду зі США щодо ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп хоче домовитися з Іраном про ядерну угоду. Він надіслав лідеру країни листа з пропозицією таких переговорів.

Трамп хоче домовлятися з Іраном щодо ядерної зброї

Як повідомляє агентство, Трамп висловив сподівання, що Іран погодиться провести переговори щодо ядерної угоди.

Я сказав, що сподіваюся, що ви підете на переговори, тому що це буде набагато краще для Ірану. Я думаю, вони хочуть отримати цей лист. Інша альтернатива — ми повинні щось зробити, тому що не можна допустити появи ще однієї ядерної зброї. Дональд Трамп Президент США

За його словами, є два "способи боротьби з Іраном" — військовий або укладання угоди.

Я вважаю за краще укласти угоду, тому що я не хочу завдати шкоди Ірану. Поширити

Іран ще не отримав листа, повідомили 7 березня в місії Ірану при ООН в Нью-Йорку. Міністерство закордонних справ Ірану, де зараз вихідні, не відповіло на прохання прокоментувати зауваження Трампа.

Іранське видання Nour News, пов'язане з вищим органом безпеки країни, відкинуло лист Трампа як "шоу, що повторюється" Вашингтоном.

Нагадаємо, раніше подібний договір країни вже підписували у 2015 році, але Трамп вивів США з нього у 2018-му.