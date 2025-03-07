Трамп запропонував Ірану укласти угоду зі США щодо ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп хоче домовитися з Іраном про ядерну угоду. Він надіслав лідеру країни листа з пропозицією таких переговорів.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп пропонує Ірану укласти угоду щодо ядерної зброї, надіславши листа лідеру країни з пропозицією переговорів.
- Трамп вважає, що укладення угоди є кращим способом врегулювання конфлікту з Іраном, уникнення військового сценарію та запобігання появі нової ядерної зброї.
Трамп хоче домовлятися з Іраном щодо ядерної зброї
Як повідомляє агентство, Трамп висловив сподівання, що Іран погодиться провести переговори щодо ядерної угоди.
За його словами, є два "способи боротьби з Іраном" — військовий або укладання угоди.
Іран ще не отримав листа, повідомили 7 березня в місії Ірану при ООН в Нью-Йорку. Міністерство закордонних справ Ірану, де зараз вихідні, не відповіло на прохання прокоментувати зауваження Трампа.
Іранське видання Nour News, пов'язане з вищим органом безпеки країни, відкинуло лист Трампа як "шоу, що повторюється" Вашингтоном.
Нагадаємо, раніше подібний договір країни вже підписували у 2015 році, але Трамп вивів США з нього у 2018-му.
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