Іран цинічно погрожує США ракетною відповіддю на тлі заяв Трампа
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Іран цинічно погрожує США ракетною відповіддю на тлі заяв Трампа

ракети
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Джерело:  online.ua

Збройні сили Ірану підготували ракети до запуску на тлі погроз президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа бомбардувати країну, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду.

Головні тези:

  • Збройні сили Ірану готуються відповісти США ракетами на загрози бомбардувань з боку Трампа.
  • Угода про обмеження ядерної програми була порушена вийшовши з неї Трампом, що призвело до напруження у відносинах.
  • Президент Трамп вимагає нової угоди з Іраном, але той відкинув пропозицію своєю чергою.

Іран погрожує США ракетною відповіддю

Про це повідомляє Tehran Times.

Зазначається, що підготовлені ракети здатні уразити "пов'язані з США позиції". Значна їх кількість готові до запуску й розташовані в підземних сховищах, які, своєю чергою, розкидані по усьому Ірану.

У 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Франція, Британія, а також Німеччина уклали угоду, яка обмежувала ядерну програму Тегерану в обмін на зняття санкцій. Під час першого терміну президентства Трамп вийшов з угоди й відновив санкції обмеження проти Ірану, що призвело до ескалації у відносинах між країнами.

Наразі, під час другого терміну президентства, Трамп бажає нової ядерної угоди з Іраном. Як писали медіа, нещодавно республіканець у листі до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї висунув вимогу укласти угоду протягом двох місяців. Останній, своєю чергою, відкинув пропозицію Вашингтона.

Під час нещодавнього інтерв'ю Трамп почав погрожувати Ірану бомбардуваннями, якщо Тегеран не укладе ядерну угоду із США.

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