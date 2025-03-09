Вісь зла. Росія, Китай та Іран запланували спільні військові навчання

Військово-морські сили Ірану, Росії та Китаю проведуть наступного тижня військові навчання біля узбережжя Ірану з метою посилення співпраці.
Головні тези:
- Азербайджан, Південна Африка, Оман, Казахстан, Пакистан, Катар, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати і Шрі-Ланка будуть присутні як спостерігачі на навчаннях.
- Військові кораблі й судна Росії, Китаю та Ірану візьмуть участь у навчаннях для зміцнення багатостороннього співробітництва.
Росія, Китай та Іран проведуть спільні військові навчання
Інформаційне агентство Tasnim пише, що навчання розпочнуться 11 березня в порту Чабахар, розташованому на південному сході Ірану в Оманській затоці, але не уточнює, скільки вони триватимуть.
Очікується, що в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та бойові і допоміжні судна військово-морських сил Китаю і Росії, а також військові кораблі ВМС армії Ірану і Корпусу вартових ісламської революції.
За даними Tasnim, навчання відбудуться «в північній частині Індійського океану» і мають на меті «зміцнити безпеку в регіоні і розширити багатостороннє співробітництво між країнами-учасницями».
Міністерство оборони КНР в соціальній мережі WeChat повідомило, що Китай розгорне «есмінець і судно забезпечення».
Іранська армія провела навчання в цьому ж районі у лютому з метою «посилення обороноздатності проти будь-якої загрози».
Раніше Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) провела раптові навчання поблизу Тайваню із залученням 32 бойових літаків та кількох кораблів ВМС.
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