Вісь зла. Росія, Китай та Іран запланували спільні військові навчання

Військово-морські сили Ірану, Росії та Китаю проведуть наступного тижня військові навчання біля узбережжя Ірану з метою посилення співпраці.

Росія, Китай та Іран проведуть спільні військові навчання

Інформаційне агентство Tasnim пише, що навчання розпочнуться 11 березня в порту Чабахар, розташованому на південному сході Ірану в Оманській затоці, але не уточнює, скільки вони триватимуть.

Очікується, що в навчаннях візьмуть участь військові кораблі та бойові і допоміжні судна військово-морських сил Китаю і Росії, а також військові кораблі ВМС армії Ірану і Корпусу вартових ісламської революції.

За даними Tasnim, навчання відбудуться «в північній частині Індійського океану» і мають на меті «зміцнити безпеку в регіоні і розширити багатостороннє співробітництво між країнами-учасницями».

Азербайджан, Південна Африка, Оман, Казахстан, Пакистан, Катар, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати і Шрі-Ланка будуть присутні як спостерігачі. Поширити

Міністерство оборони КНР в соціальній мережі WeChat повідомило, що Китай розгорне «есмінець і судно забезпечення».

Іранська армія провела навчання в цьому ж районі у лютому з метою «посилення обороноздатності проти будь-якої загрози».

Раніше Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) провела раптові навчання поблизу Тайваню із залученням 32 бойових літаків та кількох кораблів ВМС.