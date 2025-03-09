Ось зла. Россия, Китай и Иран запланировали совместные военные учения
Категория
Мир
Дата публикации

Ось зла. Россия, Китай и Иран запланировали совместные военные учения

Иран
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Источник:  Barron's

Военно-морские силы Ирана, России и Китая проведут на следующей неделе военные учения у побережья Ирана с целью усиления сотрудничества.

Главные тезисы

  • Россия, Китай и Иран планируют провести совместные военные учения у побережья Ирана с целью укрепления сотрудничества.
  • На учениях примут участие военные корабли и суда России, Китая и Ирана, а также других стран-наблюдателей.
  • Учения будут проводиться в северной части Индийского океана с участием различных военных и вспомогательных сил.

Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения

Информационное агентство Tasnim пишет, что учения начнутся 11 марта в порту Чабахар, расположенном на юго-востоке Ирана в Оманском заливе, но не уточняет, сколько они продлятся.

Ожидается, что в учениях примут участие военные корабли и боевые и вспомогательные суда военно-морских сил Китая и России, а также военные корабли ВМС армии Ирана и Корпуса стражей исламской революции.

По данным Tasnim, учения состоятся «в северной части Индийского океана» и преследуют цель «укрепить безопасность в регионе и расширить многостороннее сотрудничество между странами-участницами».

Азербайджан, Южная Африка, Оман, Казахстан, Пакистан, Катар, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Шри-Ланка будут присутствовать в качестве наблюдателей.

Министерство обороны КНР в социальной сети WeChat сообщило, что Китай развернет "эсминец и судно обеспечения".

Иранская армия провела учения в этом же районе в феврале с целью «усиления обороноспособности против любой угрозы».

Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела внезапные учения вблизи Тайваня с привлечением 32 боевых самолетов и нескольких кораблей ВМС.

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