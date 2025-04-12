США и Иран провели первый раунд переговоров насчет ядерного соглашения
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США и Иран провели первый раунд переговоров насчет ядерного соглашения

Иран
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Источник:  IRNA

Иран и США провели первый этап косвенных переговоров. Стороны обсудили ядерную программу Ирана и возможность снятия санкций.

Главные тезисы

  • Первый этап косвенных переговоров между Ираном и США прошел в Маскате с обсуждением ядерной программы и возможности снятия санкций.
  • Руководители переговоров оценили атмосферу как конструктивную и основанную на взаимном уважении, что привело к соглашению продлить переговоры.
  • Президент США Дональд Трамп ранее угрожал Ирану военными последствиями, но после отказа Ирана вести переговоры, Тегеран все же выразил готовность к диалогу.

США и Иран провели непрямые переговоры: о чем договаривались

МИД Ирана объявил, что первый раунд переговоров в Маскате прошел в "конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения".

По данным издания, руководители переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчита и спецпредставитель президента США Стив Виткофф обменялись мнениями своих правительств относительно иранской ядерной программы и снятия санкций с Исламской Республики из-за министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди.

Как результат переговоров стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе.

Министерство сообщило, что после более двух часов косвенных переговоров Аракчи и Виткофф встретились и лично пообщались в течение нескольких минут, когда они покидали место проведения переговоров и в присутствии Аль Бусаиди.

К слову, по возвращении в Белый дом президент США Дональд Трамп некоторое время пытался возобновить переговоры с Ираном по ядерному соглашению.

В частности, 7 марта 2025 года президент Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, аятолли Али Хаменеи, в котором предупредил, что Тегеран имеет два варианта:

  • заключить соглашение о своей ядерной программе

  • столкнуться с военными последствиями со стороны США.

Президент США поставил двухмесячный срок для достижения соглашения, пригрозив Ирану "бомбардировками, которых они раньше не видели".

В ответ Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".

Однако уже 28 марта Иран направил официальный ответ на письмо Трампа, в котором сигнализировал о готовности к переговорам.

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