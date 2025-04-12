США та Іран провели перший раунд переговорів щодо ядерної угоди
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США та Іран провели перший раунд переговорів щодо ядерної угоди

Іран
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Джерело:  IRNA

Іран та США провели перший етап непрямих переговорів. Сторони обговорили ядерну програму Ірану та можливість зняття санкцій.

Головні тези:

  • Перший етап непрямих переговорів між Іраном та США пройшов у Маскаті з обговоренням ядерної програми та можливості зняття санкцій.
  • Сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня після конструктивної атмосфери під час спілкування керівників переговорів.
  • Президент США Дональд Трамп раніше погрожував Ірану військовими наслідками, але Іран відмовлявся вести переговори.

США та Іран провели непрямі переговори: про що домовлялися

МЗС Ірану оголосило, що перший раунд переговорів у Маскаті пройшов у "конструктивній атмосфері та на основі взаємної поваги".

За даними видання, керівники переговорів міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчіта та спецпредставник президента США Стів Віткофф обмінялися думками своїх урядів щодо іранської ядерної програми та зняття санкцій з Ісламської Республіки через міністра закордонних справ Оману Бадра бін Хамада Аль-Бусаіді.

Як результат перемовин — сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня.

Міністерство повідомило, що після більш ніж двох годин непрямих переговорів Аракчі та Віткофф зустрілися та особисто поспілкувалися протягом кількох хвилин, коли вони залишали місце проведення переговорів і в присутності Аль Бусаїді.

До слова, після повернення до Білого дому президент США Дональд Трамп деякий час намагався поновити переговори з Іраном щодо ядерної угоди.

Зокрема 7 березня 2025 року президент Трамп надіслав листа верховному лідерові Ірану, аятолі Алі Хаменеї, в якому попередив, що Тегеран має два варіанти:

  • укласти угоду щодо своєї ядерної програми

  • зіткнутися з військовими наслідками з боку США.

Президент США поставив двомісячний термін для досягнення угоди, пригрозивши Ірану "бомбардуваннями, яких вони раніше не бачили".

У відповідь на це Хаменеї заявив, що Іран не буде вести переговори з "агресивними урядами".

Проте вже 28 березня Іран надіслав офіційну відповідь на лист Трампа, в якому сигналізував про готовність до переговорів.

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