В іранському порту пролунав потужний вибух — постраждали сотні людей

У порту Раджаї неподалік від Бандар-Аббаса, що на півдні Ірану, стався потужний вибух. Спочатку було відомо про 281 постраждалу особу, згодом писали про 516 постраждалих.

В іранському порту пролунав вибух

Порт є головним об'єктом для контейнерних перевезень для Ісламської Республіки. Через порт проходить близько 80 мільйонів тонн товарів на рік.

Про причину вибуху поки не повідомляють, але він стався під час третього раунду переговорів представників Ірану та Сполучених Штатів у Омані щодо ядерної програми Тегерана.

За даними АР, іранське державне телебачення "спеціально виключило" будь-яку енергетичну інфраструктуру як причину вибуху. Імовірно, вибухнуло паливо, роботу порту призупинено. Пишуть, що вибух стався в хімічній і сірчаній зоні порту.

Мехрдад Хасанзаде, один із чиновників, що відповідає за ліквідацію наслідків стихійних лих, сказав, що вибух стався поміж контейнерів. Державне телебачення повідомило, що через вибух обвалилася будівля, але інших подробиць не надали. Також пишуть, що багато його будівель серйозно пошкоджені. Поширити

Промислові аварії трапляються в Ірані, особливо на старих нафтових підприємствах, де є брак деталей через міжнародні санкції.