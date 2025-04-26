В иранском порту раздался мощный взрыв — пострадали сотни людей

В порту Раджаи неподалеку от Бандар-Аббаса на юге Ирана произошел мощный взрыв. Сначала было известно о 281 пострадавшем лице, впоследствии писали о 516 пострадавших.
Главные тезисы
- Порт является основным объектом для контейнерных перевозок для Исламской Республики.
- Сообщается о более 500 пострадавших в результате взрыва.
В иранском порту раздался взрыв
Порт является основным объектом для контейнерных перевозок для Исламской Республики. Через порт проходит около 80 миллионов тонн товаров в год.
О причине взрыва пока не сообщают, но он произошел во время третьего раунда переговоров представителей Ирана и Соединенных Штатов в Омане по ядерной программе Тегерана.
По данным АР, иранское государственное телевидение "специально исключило" любую энергетическую инфраструктуру как причину взрыва. Вероятно, взорвалось топливо, работа порта приостановлена. Пишут, что взрыв произошел в химической и серной зоне порта.
Промышленные аварии случаются в Иране, особенно на старых нефтяных предприятиях, где не хватает деталей из-за международных санкций.
Порт Раджаи расположен примерно в 1050 километрах юго-восточнее столицы Ирана Тегерана, на Ормузском проливе, узком устье Персидского залива, через который проходит 20% всей нефти.
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