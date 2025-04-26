В иранском порту раздался мощный взрыв — пострадали сотни людей

В порту Раджаи неподалеку от Бандар-Аббаса на юге Ирана произошел мощный взрыв. Сначала было известно о 281 пострадавшем лице, впоследствии писали о 516 пострадавших.

В иранском порту раздался взрыв

Порт является основным объектом для контейнерных перевозок для Исламской Республики. Через порт проходит около 80 миллионов тонн товаров в год.

О причине взрыва пока не сообщают, но он произошел во время третьего раунда переговоров представителей Ирана и Соединенных Штатов в Омане по ядерной программе Тегерана.

По данным АР, иранское государственное телевидение "специально исключило" любую энергетическую инфраструктуру как причину взрыва. Вероятно, взорвалось топливо, работа порта приостановлена. Пишут, что взрыв произошел в химической и серной зоне порта.

Мехрдад Хасанзаде, один из чиновников, отвечающий за ликвидацию последствий стихийных бедствий, сказал, что взрыв произошел среди контейнеров. Государственное телевидение сообщило, что из-за взрыва обрушилось здание, но других подробностей не предоставили. Также пишут, что многие его здания серьезно повреждены. Поделиться

Промышленные аварии случаются в Иране, особенно на старых нефтяных предприятиях, где не хватает деталей из-за международных санкций.