В иранском порту раздался мощный взрыв — пострадали сотни людей
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В иранском порту раздался мощный взрыв — пострадали сотни людей

порт
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Источник:  AP

В порту Раджаи неподалеку от Бандар-Аббаса на юге Ирана произошел мощный взрыв. Сначала было известно о 281 пострадавшем лице, впоследствии писали о 516 пострадавших.

Главные тезисы

  • Порт является основным объектом для контейнерных перевозок для Исламской Республики.
  • Сообщается о более 500 пострадавших в результате взрыва.

В иранском порту раздался взрыв

Порт является основным объектом для контейнерных перевозок для Исламской Республики. Через порт проходит около 80 миллионов тонн товаров в год.

О причине взрыва пока не сообщают, но он произошел во время третьего раунда переговоров представителей Ирана и Соединенных Штатов в Омане по ядерной программе Тегерана.

По данным АР, иранское государственное телевидение "специально исключило" любую энергетическую инфраструктуру как причину взрыва. Вероятно, взорвалось топливо, работа порта приостановлена. Пишут, что взрыв произошел в химической и серной зоне порта.

Мехрдад Хасанзаде, один из чиновников, отвечающий за ликвидацию последствий стихийных бедствий, сказал, что взрыв произошел среди контейнеров. Государственное телевидение сообщило, что из-за взрыва обрушилось здание, но других подробностей не предоставили. Также пишут, что многие его здания серьезно повреждены.

Промышленные аварии случаются в Иране, особенно на старых нефтяных предприятиях, где не хватает деталей из-за международных санкций.

Порт Раджаи расположен примерно в 1050 километрах юго-восточнее столицы Ирана Тегерана, на Ормузском проливе, узком устье Персидского залива, через который проходит 20% всей нефти.

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