Сбитие самолета МАУ. Иран хочет судится с Украиной в ООН

Журналисты обратили внимание на то, что официальный Тегеран подал иск в Международный суд против Украины и еще трех стран — Канаду, Швецию и Британию — из-за решения, принятого Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), связанного с убытком пассажирского самолета МАУ 5 лет назад.

Иран подал иск в суд ООН против Украины

Официальный Тегеран в своем иске начал утверждать, что у Совета ICAO нет полномочий принимать решение по делу авиакатастрофы МАУ.

По словам представителей власти Ирана, его решение, мол, юридически недействительно и не имеет силы.

Также указано, что нет доказательств присутствия граждан Великобритании на борту рейса PS752, поэтому Лондон не имеет права участвовать в рассмотрении в Совете ICAO.

В своем иске Иран продолжает уверять, что его военные сбили рейс PS752 "нечаянно и по человеческой ошибке".

Иранские военные неправильно определили и нацелили полет двух ракет без получения разрешения, что противоречит обязательным военным нормам, — сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, утверждается, что иранские военные находились в периоде повышенной боевой готовности — “в ожидании возможного нападения вооруженных сил США”.