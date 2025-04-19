Сбитие самолета МАУ. Иран хочет судится с Украиной в ООН
Категория
Мир
Дата публикации

Сбитие самолета МАУ. Иран хочет судится с Украиной в ООН

Иран подал иск в суд ООН против Украины
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Источник:  online.ua

Журналисты обратили внимание на то, что официальный Тегеран подал иск в Международный суд против Украины и еще трех стран — Канаду, Швецию и Британию — из-за решения, принятого Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), связанного с убытком пассажирского самолета МАУ 5 лет назад.

Главные тезисы

  • Тегеран утверждает, что решение Совета ICAO недействительно и не имеет силы.
  • Иран также уверяет, что его военные сбили самолет нечаянно – из-за человеческого фактора.

Иран подал иск в суд ООН против Украины

Официальный Тегеран в своем иске начал утверждать, что у Совета ICAO нет полномочий принимать решение по делу авиакатастрофы МАУ.

По словам представителей власти Ирана, его решение, мол, юридически недействительно и не имеет силы.

Также указано, что нет доказательств присутствия граждан Великобритании на борту рейса PS752, поэтому Лондон не имеет права участвовать в рассмотрении в Совете ICAO.

В своем иске Иран продолжает уверять, что его военные сбили рейс PS752 "нечаянно и по человеческой ошибке".

Иранские военные неправильно определили и нацелили полет двух ракет без получения разрешения, что противоречит обязательным военным нормам, — сказано в заявлении.

Кроме того, утверждается, что иранские военные находились в периоде повышенной боевой готовности — “в ожидании возможного нападения вооруженных сил США”.

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