Збиття літака МАУ. Іран позивається до України в ООН

Журналісти звернули увагу на те, що офіційний Тегеран подав позов до Міжнародного суду проти України та ще трьох країн — Канади, Швеції, та Британії — через рішення, ухвалене Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), пов’язане зі збиттям пасажирського літака МАУ 5 років тому.

Іран подав позов до суду ООН проти України

Офіційний Тегеран у своєму позові почав стверджувати, що Рада ICAO не має повноважень ухвалювати рішення у справі авіакатастрофи МАУ.

За словами представників влади Ірану, її рішення, мовляв, є юридично недійсним і не має чинності.

Також вказано, що немає доказів присутності громадян Великої Британії на борту рейсу PS752, тому Лондон не має права брати участь в розгляді в Раді ICAO.

У своєму позові Іран продовжує запевняти, що його військові збили рейс PS752 "ненавмисно та через людську помилку".

Іранські військові неправильно визначили та націлили політ двох ракет без отримання дозволу, що суперечить обов’язковим військовим нормам, — йдеться у заяві. Поширити

Окрім того, стверджується, що іранські військові перебували в періоді підвищеної бойової готовності — “в очікуванні можливого нападу збройних сил США”.