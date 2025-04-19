Збиття літака МАУ. Іран позивається до України в ООН

Журналісти звернули увагу на те, що офіційний Тегеран подав позов до Міжнародного суду проти України та ще трьох країн — Канади, Швеції, та Британії — через рішення, ухвалене Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), пов’язане зі збиттям пасажирського літака МАУ 5 років тому.
Головні тези:
- Тегеран стверджує, що рішення Ради ICAO недійсне та не має чинності.
- Іран також запевняє, що його військові збили літак ненавмисно - через людський фактор.
Іран подав позов до суду ООН проти України
Офіційний Тегеран у своєму позові почав стверджувати, що Рада ICAO не має повноважень ухвалювати рішення у справі авіакатастрофи МАУ.
За словами представників влади Ірану, її рішення, мовляв, є юридично недійсним і не має чинності.
Також вказано, що немає доказів присутності громадян Великої Британії на борту рейсу PS752, тому Лондон не має права брати участь в розгляді в Раді ICAO.
У своєму позові Іран продовжує запевняти, що його військові збили рейс PS752 "ненавмисно та через людську помилку".
Окрім того, стверджується, що іранські військові перебували в періоді підвищеної бойової готовності — “в очікуванні можливого нападу збройних сил США”.
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