"Прекратите разрабатывать ракеты и ядерное оружие!". Рубио жестко обратился к Ирану

Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и изготовления ракет дальнего радиуса действия. Также он требует, чтобы Тегеран допустил американских инспекторов на свои объекты.

Рубио требует у Ирана свернуть ядерную программу

Об этом Рубио заявил после перенесения четвертого раунда ядерных переговоров.

Они должны прекратить спонсирование террористов, они должны прекратить помогать хуситам (в Йемене), они должны прекратить разрабатывать ракеты большой дальности, не имеющие цели существования кроме ядерного оружия, и они должны прекратить обогащение. Марк Рубио Госсекретарь США

В то же время, он подчеркнул, что Тегеран должен импортировать обогащенный уран для своей ядерной энергетической программы, а не обогащать его до любого уровня.

Если у вас есть возможность обогащать уран до 3,67%, то нужно всего несколько недель, чтобы дойти до 20%, затем до 60%, а затем до 80 и 90%, которые вам нужны для создания оружия.

Кроме этого, политик считает: Ирану придется признать, что США должны быть вовлечены в инспекции, когда американские инспекторы будут требовать доступ ко всем иранским объектам — в частности, военным.

Комментарии Рубио подчеркивают основные разногласия, оставшиеся в переговорах между странами по решению давнего спора по поводу ядерной программы Ирана, с США. Президент Дональд Трамп грозится бомбить Иран, если не будет соглашения.

В то же время власти Ирана неоднократно заявляли, что не откажутся от обогащения урана (этот процесс может создавать материал для атомной боеголовки) и от ядерной программы.