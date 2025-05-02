"Прекратите разрабатывать ракеты и ядерное оружие!". Рубио жестко обратился к Ирану

Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и изготовления ракет дальнего радиуса действия. Также он требует, чтобы Тегеран допустил американских инспекторов на свои объекты.
Главные тезисы
- Марк Рубио выступил с требованием о прекращении разработки ракет и ядерного оружия Ираном.
- Госсекретарь США призывает Тегеран допустить американских инспекторов на свои объекты для контроля.
- Рубио подчеркнул важность остановки сотрудничества с террористами и помощи хуситам в Йемене.
Рубио требует у Ирана свернуть ядерную программу
Об этом Рубио заявил после перенесения четвертого раунда ядерных переговоров.
В то же время, он подчеркнул, что Тегеран должен импортировать обогащенный уран для своей ядерной энергетической программы, а не обогащать его до любого уровня.
Если у вас есть возможность обогащать уран до 3,67%, то нужно всего несколько недель, чтобы дойти до 20%, затем до 60%, а затем до 80 и 90%, которые вам нужны для создания оружия.
Кроме этого, политик считает: Ирану придется признать, что США должны быть вовлечены в инспекции, когда американские инспекторы будут требовать доступ ко всем иранским объектам — в частности, военным.
Комментарии Рубио подчеркивают основные разногласия, оставшиеся в переговорах между странами по решению давнего спора по поводу ядерной программы Ирана, с США. Президент Дональд Трамп грозится бомбить Иран, если не будет соглашения.
В то же время власти Ирана неоднократно заявляли, что не откажутся от обогащения урана (этот процесс может создавать материал для атомной боеголовки) и от ядерной программы.
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