Ізраїль атакував Іран — що наразі відомо

Уночі 13 червня Ізраїль здійснив "привентивний удар" по Ірану, який мав на меті перешкодити його ядерній програмі та завдати шкоди військовим об’єктам. З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Останні подробиці атаки Ізраїлю на Іран

Ісраель Кац оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні.

За його словами, незабаром відбудеться ракетна атака і атака безпілотників проти держави Ізраїль і його цивільного населення з боку Ірану.

Фактично уночі 13 червня армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану — вона отримала назву "Nation of Lions".

Ізраїльські військово-повітряні сили завдають ударів по десятках цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Поширити

Офіційний Тегеран більше не може ігнорувати той факт, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і тому вирішив діяти проти цієї "неминучої загрози".

На тлі останніх події прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу екстрено скликав засідання кабінету міністрів з питань безпеки.

Він уже офіційно підтвердив, що операція "триватиме ще багато днів".