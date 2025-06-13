Ізраїль атакував Іран — що наразі відомо
Категорія
Світ
Дата публікації

Ізраїль атакував Іран — що наразі відомо

Останні подробиці атаки Ізраїлю на Іран
Read in English
Джерело:  The Times of Israel

Уночі 13 червня Ізраїль здійснив "привентивний удар" по Ірану, який мав на меті перешкодити його ядерній програмі та завдати шкоди військовим об’єктам. З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Головні тези:

  • Іран має достатньо збагаченого урану для створення бомб, що спровокувало жорстку реакцію Ізраїлю.
  • США заявили, що не брали участі у цій операції та не надавали допомогу Тегерану.

Останні подробиці атаки Ізраїлю на Іран

Ісраель Кац оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні.

За його словами, незабаром відбудеться ракетна атака і атака безпілотників проти держави Ізраїль і його цивільного населення з боку Ірану.

Фактично уночі 13 червня армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану — вона отримала назву "Nation of Lions".

Ізраїльські військово-повітряні сили завдають ударів по десятках цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Офіційний Тегеран більше не може ігнорувати той факт, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і тому вирішив діяти проти цієї "неминучої загрози".

На тлі останніх події прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу екстрено скликав засідання кабінету міністрів з питань безпеки.

Він уже офіційно підтвердив, що операція "триватиме ще багато днів".

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо стверджує, що США не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Припиніть розробляти ракети та ядерну зброю!". Рубіо жорстко звернувся до Ірану
Рубіо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Крок до створення ядерної бомби — Іран збільшив запаси збагаченого урану
бомба
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран погрожує атакувати всі військові бази США на Близькому Сході — коли саме
Іран

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?