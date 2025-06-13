Ізраїль атакував Іран — що наразі відомо

Уночі 13 червня Ізраїль здійснив "привентивний удар" по Ірану, який мав на меті перешкодити його ядерній програмі та завдати шкоди військовим об’єктам. З заявою з цього приводу виступив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.
Головні тези:
- Іран має достатньо збагаченого урану для створення бомб, що спровокувало жорстку реакцію Ізраїлю.
- США заявили, що не брали участі у цій операції та не надавали допомогу Тегерану.
Останні подробиці атаки Ізраїлю на Іран
Ісраель Кац оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні.
За його словами, незабаром відбудеться ракетна атака і атака безпілотників проти держави Ізраїль і його цивільного населення з боку Ірану.
Фактично уночі 13 червня армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану — вона отримала назву "Nation of Lions".
Офіційний Тегеран більше не може ігнорувати той факт, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і тому вирішив діяти проти цієї "неминучої загрози".
На тлі останніх події прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу екстрено скликав засідання кабінету міністрів з питань безпеки.
Він уже офіційно підтвердив, що операція "триватиме ще багато днів".
Шеф американської дипломатії Марко Рубіо стверджує, що США не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану.
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