Израиль атаковал Иран — что известно

Ночью 13 июня Израиль нанес "привентивный удар" по Ирану, который имел целью помешать его ядерной программе и нанести ущерб военным объектам. С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Последние подробности атаки Израиля на Иран

Исраэль Кац объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране.

По его словам, в скором времени произойдет ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения со стороны Ирана.

Фактически, ночью 13 июня армия обороны Израиля начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана — она получила название "Nation of Lions".

Израильские военно-воздушные силы наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанным с ядерной программой и другими военными объектами. Поделиться

Официальный Тегеран больше не может игнорировать тот факт, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и поэтому решил действовать против этой "неизбежной угрозы".

На фоне последних событий премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху экстренно созвал заседание кабинета министров по вопросам безопасности.

Он уже официально подтвердил, что операция будет продолжаться еще много дней.