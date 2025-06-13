Израиль атаковал Иран — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль атаковал Иран — что известно

Последние подробности атаки Израиля на Иран
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Источник:  The Times of Israel

Ночью 13 июня Израиль нанес "привентивный удар" по Ирану, который имел целью помешать его ядерной программе и нанести ущерб военным объектам. С заявлением по этому поводу выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Главные тезисы

  • У Ирана достаточно обогащенного урана для создания бомб, что спровоцировало жесткую реакцию Израиля.
  • США заявили, что не участвовали в операции и не оказывали помощь Тегерану.

Последние подробности атаки Израиля на Иран

Исраэль Кац объявил чрезвычайную ситуацию по всей стране.

По его словам, в скором времени произойдет ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения со стороны Ирана.

Фактически, ночью 13 июня армия обороны Израиля начала воздушную кампанию против ядерной программы Ирана — она получила название "Nation of Lions".

Израильские военно-воздушные силы наносят удары по десяткам целей по всему Ирану, связанным с ядерной программой и другими военными объектами.

Официальный Тегеран больше не может игнорировать тот факт, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и поэтому решил действовать против этой "неизбежной угрозы".

На фоне последних событий премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху экстренно созвал заседание кабинета министров по вопросам безопасности.

Он уже официально подтвердил, что операция будет продолжаться еще много дней.

Шеф американской дипломатии Марко Рубио утверждает, что США не участвовали и не оказывали помощи в ударах, совершенных Израилем по Ирану.

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