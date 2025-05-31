Шаг к созданию ядерной бомбы — Иран увеличил запасы обогащенного урана

Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Иран вскоре может создать ядерную бомбу

Об этом говорится в конфиденциальном докладе МАГАТЭ.

В отчете говорится, что по состоянию на 17 мая Иран накопил 408,6 кг урана, обогащенного до 60%. Это на 133,8 килограмма больше, или почти на 50% по сравнению с последним отчетом МАГАТЭ, обнародованным в феврале.

Для изготовления ядерного оружия используется уран, обогащенный до 90%.

В МАГАТЭ заявили, что быстрое накопление высокообогащенного урана вызывает «серьезную обеспокоенность». Поделиться

При этом Иран утверждает, что у его ядерной программы исключительно «мирные» цели.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее предупреждал, что у Тегерана достаточно урана, обогащенного до уровня, близкого к тому, чтобы сделать «несколько» ядерных бомб.

По оценкам американских спецслужб, Иран еще не начал программу создания оружия, но «принимает меры, которые улучшают его позицию по созданию ядерного устройства, если он решит это сделать».