Иран готов заключить новое ядерное соглашение со США — при каком условии

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов на новое ядерное соглашение с США в обмен на то, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции. Журналисты пишут, что эти слова стали самым очевидным публичным свидетельством того, что Иран готов заключить соглашение.

Иран хочет подписать новое ядерное соглашение с США

По его словам, Иран в обмен на отмену американских санкций обяжется никогда не создавать ядерное оружие и избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, пригодного для его создания. Страна также будет обязана обогащать уран только до уровня, необходимого для гражданского использования. Иран согласен, чтобы это контролировали международные инспекторы.

Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то мы точно можем иметь лучшие отношения. Поделиться

Шамхани дал интервью NBC News всего через несколько часов после того, как Трамп предложил Ирану договориться, пригрозив жесткими экономическими санкциями, если Тегеран не согласится ограничить свою ядерную программу.

На эти заявления отреагировал иранский президент Масуд Пезешкиан. В прямом эфире государственного телевидения он сказал:

Он думает, что может приехать, выкрикивать лозунги и запугивать нас. Но для нас лучше умереть, как мученики, чем в постели. Нас не испугать, мы не будем повиноваться ни одному хулигану.

Шамхани также подверг критике агрессивный тон Трампа и постоянные угрозы: «Он говорит об оливковой ветви мира, но мы ее не видели — она вся из колючей проволоки».

Еще в апреле Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писал, что Иран готов принять некоторые требования США. Поделиться

Ядерное соглашение с Ираном в 2015 году подписали США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. Они договорились, что иранские власти отказываются от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций.